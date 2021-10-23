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 Суббота, 23 Октября 2021 11:04
Марианна Мкртчян

Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса

Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса

АрмИнфо. Третий престижный международный <Саммит мыслей> (Summit of Minds) в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса.

 

Президент Армении Армен Саркисян в ходе своего приветственного слова отметил, что было много обсуждений по вопросу проводить или не проводить в этом году саммит, и в конце- концов было принято решение всё же его повести и уже традиционно в Дилижане.

 

Президент Армении также констатировал, что сегодня они уже думают о подготовке в проведению в следующем году 4-ого саммита, и фестиваля STARMUS, в котором планируется участие более одной тысячи представителей разных сфер.

 

Вместе с тем говоря о геополитических процессах в мире, президент Армении констатировал, что мир уже изменился, он больше не однополярный и необходимо понять как дальше жить в этом квантовом разнополярном мире.

 

По его словам, пандемия коронавируса оказала серьезное воздействие на процессы в мире. <Пандемия поменяла мир, и сегодня нет человека, которого бы не коснулся коронавирус. Это общемировая катастрофа, унёсшая множество жизней>,- добавил президент Армении, и в качестве примера привёл произведени Киплинга, где описывается ситуация, когда в условиях засухи животные объединились, отложив вражду шли на водопой к реке.

 

<К сожалению, в нашей ситуации, наши соседи не руководствовались принципами, описанными в произведении Киплинга, и в условиях пандемии, игнорировав этот вызов, развязали агрессию против нас.  Эта война унесла жизни множества молодых людей. Хотел бы в этой связи попросить вас почтить память тех, чьи жизни унесла эта война и пандемия>,- сказал президент Армении.

 

В свою очередь премьер- министр Армении Никол Пашинян приветствовал проведение саммита, которое удалось всё же организовать в условиях пандемии.

 

Он указал на важность проведения этого мероприятия в сегодняшних непростых реалиях, генерирования идей. <На мой взгляд самый важный вопрос, который нужно обсуждать на этом мероприятии - это геополитические процессы. Получить ответы на очень важные вопросы, в том числе и связанные с Арменией как в прошлом, так и в настоящем, и будущем. Как и почему произошло то или иное событие в региональном и глобальном разрезе>,- сказал Пашинян.

 

Отметим, что сегодня в Дилижане стартовал ежегодно проводимый во французском городе Шамони <Саммит мыслей>, с 2019 года также проводимый и в Армении.

 

Проводимый в Дилижане уже традиционный <Армянский саммит мыслей> проводится под эгидой президента РА Армена Саркисяна, основными партнерами являются авторитетный аналитический журнал и Центральный банк Армении.

 

<Саммит мыслей> объединяет политических, экономических, научных и культурных деятелей со всего мира. Это уникальная площадка для обмена идеями, знаниями и опытом, основная цель которой - представление новых идей по важным вопросам во всем мире. В этом году саммит будет проходить под лозунгом <Глобальные изменения в новом квантовом мире>.

 

После приветственного слова, также состоялся диалога между президентом Арменом Саркисяном и бывшим премьер-министром Италии и бывшим президентом Еврокомиссии Романо Проди.

 

Собеседники обменялись мнениями о глобальных процессах в мире, отношений России с Западом, вызовов, обусловленных пандемией.

 

Проди касаясь отношений Армения-Евросоюз выразил убеждение, что они в будущем будут сближаться, особенно в культурной, научно- образовательной сферах.

 

Пленарные заседания , которые будут проходить в закрытых форматах, посвящены двум основным темам:  развитию геополитических изменений в мире и на Южном Кавказе и технологиям, в частности искусственному интеллекту и биотехнологиям в 21 веке. В рамках саммита будет представлена программа 6-го фестиваля науки и искусства STARMUS, который состоится в Армении в следующем году.

 

Учитывая эпидемическую ситуацию в мире, некоторые участники будут участвовать в саммите онлайн.  Среди участников саммита этого года бывшие главы государств, руководители авторитетных международных аналитических центров, международных организаций, известные технологические компании, профессора всемирно известных университетов, в том числе бывший президент Аргентины Маурисио Макри, бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей, президент Российского Фонда <Сколково>, президент Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и отношениям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель директора Яндекса Тигран Худавердян, легендарный спортсмен Роджер Грейс и другие.


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