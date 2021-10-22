Пятница, 22 Октября 2021 16:54

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении, компания Moderna и Королевство Норвегии подписали трехсторонний договор, согласно которому в Армению будет поставлена очередная партия антиковидной вакцины <Спайквакс>. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. По ее словам, в страну будет ввезено 620 400 доз вакцины <Спайквакс> производства компании Moderna.

Аванесян также указала, что в доставке новой партии окажет содействие Департамент Европейской комиссии (ЕК) по гуманитарной помощи и гражданской защите.

Отметим, что по положению на 17 октября с.г. в Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек, из коих 403 431 - получили первый компонент, и 184 954 - соответственно второй.

В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм). В начале октября была доставлена первая ограниченная партия вакцины <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Ранее сообщалось о переговорах на предмет приобретения вакцин американского производства Novavax, Johnson&Johnson и Phizer.

По положению на 22 октября с.г. в Армении зарегистрировано 291 052 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело 258 486 человек, количество летальных исходов достигло 5 944 .Число активных случаев заболевания перешагнуло отметку в 25 тыс.