Пятница, 22 Октября 2021 16:42

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял новоназначенного посла Норвегии в Армении Хелен Санд Андресен (резиденция - Тбилиси).

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в начале встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и выразили готовность к ее дальнейшему расширению, а также реализации в полной мере потенциала сотрудничества.

Хелен Санд Андресен особо подчеркнула, что демократические ценности, права человека, верховенство закона, образование, энергетическая безопасность - это те сферы, в которых армяно-норвежские отношения могут и дальше развиваться.

Стороны затронули вопросы региональной безопасности и стабильности. Генеральный секретарь Совбеза подчеркнул необходимость разблокировки с точки зрения императива создания безопасной среды в регионе. Собеседники обсудили роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.