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 Пятница, 22 Октября 2021 15:47
Марианна Мкртчян

Тенденции по ограничению деятельности СМИ в Армении приобретают все более ярко выраженные очертания

Тенденции по ограничению деятельности СМИ в Армении приобретают все более ярко выраженные очертания

АрмИнфо. Тенденции по ограничению деятельности СМИ в Армении приобретают все более ярко выраженные очертания.

Так, 22 октября в Ереване на пресс-конференции, приуроченной ситуации со свободой слова в Армении, нарушениях прав журналистов и СМИ, председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян заявил, что III квартал 2021 года был периодом вызывающим озабоченность, с точки зрения работы журналистов, особенно если принимать во внимание новые ограничения, применяемые в отношении представителей медиа.

Меликян подчеркнул, что ограничение работы журналистов в Национальном собрании Армении недопустимо. "Эти ограничения обусловлены и законодательными инициативами, и принятыми различных нормативно-правовыми актами и, конечно же, практическими действиями, ограничивающими журналистскую деятельность. Эти ограничения и законодательные инициативы, в отношении деятельности СМИ отсталые, они еще больше усугубляют ситуацию", - сказал Меликян.

Вместе с тем он констатировал, что по итогам III квартала 2021 года в Армении зарегистрировано 3 случая физического насилия в отношении представителей СМИ, 20 случаев давления на СМИ, в том числе угрозы, оскорбления игнорирование, препятствия профдеятельности, еще 37 случаев, когда нарушались права СМИ на получение и распространение информации.

В общей сложности, как далее сообщил Меликян, было зарегистрировано также 15 судебных исков против СМИ и журналистов, большинство из которых от чиновников и госорганов. По его словам эти тенденции вызывают также озабоченность.

В свою очередь Омбудсмен Армении Арман Татоян сегодня сообщил, что обратился в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции РА ограничений работы аккредитованных в НС журналистов. Защитник прав человека отметил, что в заявлении, в частности, оспариваются положения конституционного закона РА "Регламент Национального собрания".

Речь идет о правомерности установления ограничений деятельности журналистов в результате законодательных, а также лишенных правовой определенности формулировок.  Ограничения, считает Омбудсмен, приводят к несоразмерному ограничению свободы выражения мнения, гарантированного Конституцией, права на получение информации, а также не соответствуют международной практике и взятым нашей страной международным обязательствам.

"Применяемые на практике в отношении аккредитованных журналистов меры не имеют правовой основы, не получили закрепления на законодательном уровне, а также не предсказуемы для самих журналистов",- отметил ЗПЧ Армении, добавив, что заявление подкреплено конкретными примерами, в том числе вплоть до применения насилия в отношении журналистов. В заявлении детально проанализированы также отношение сотрудников безопасности, их действия в отношении журналистов.

"Работа аккредитованного в НС журналиста должна регулироваться не с точки зрения борьбы с преступностью, а с точки зрения нормальной деятельности конкретного органа, с уважением к профессиональной работе и без препятствий работе журналиста, напоминает омбудсмен. Для защитника прав человека обеспечение безопасности Национального собрания имеет основополагающее значение, но ограничения на работу журналистов не должны "маскироваться" за правилами безопасности. Ко всему этому прибавляется то, что журналисты сами не осведомлены должным образом о своих правах, ограничениях профессиональной деятельности, в том числе о четких границах ограничений, их характере, цели, а также о негативных правовых последствиях, возникающих в случае несоблюдения этих ограничений", - подчеркнул Татоян добавив, что в заявлении отмечено, что аппарат защитника прав человека провел обсуждения с аппаратом НС. По указанному заявлению защитник прав человека оспаривает соответствие части 2 статьи 5, части 7 статьи 14, части 4 статьи 54 конституционного закона РА "Регламент Национального собрания" статьям 42, 51, 75, 78, 79 и 81 Конституции РА.

Стоит также заметить, что накануне в парламенте Армении по инициативе членов Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Элинар Варданян и Лилит Галстян прошло обсуждение, посвященное предполагаемым изменения и дополнения в закон "О массовой информации", в котором приняли участие представители СМИ, исполнительных и законодательных органов.

Напомним, что законодательной инициативой "Средствам массовой информации будет запрещено ссылаться на анонимные источники при публикации информации".

По словам Лилит Галстян, это инициатива, которая угрожает свободе информации, которая существенно препятствует справедливому доступу к информации, вводя неприемлемые ограничения на свободу информации.

В свою очередь Элинар Варданян отметила, что данный проект ограничивает свободу слова.

По мнению депутата Арама Вардеваняна, СМИ должны действовать свободно, Конституция гарантирует эту свободу.


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