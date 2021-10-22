Пятница, 22 Октября 2021 14:58

АрмИнфо. Новоназначенный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Армении Кристины Вейганд вручила аккредитационное письмо министру иностранных дел РА Арарату Мирзояну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министр иностранных дел высоко оценил деятельность Детского фонда ООН в Армении за последние 27 лет, направленную на защиту прав детей. Особое внимание было уделено реализации организацией различных программ и инициатив по улучшению здоровья и образования детей.

Собеседники коснулись программного документа ЮНИСЕФ для Армении на 2021-2025 годы, представляющий собой всеобъемлющую основу, направленную на достижение достаточного прогресса в сферах социальных услуг, образования, здравоохранения и прав детей.

В ходе встречи были обсуждены гуманитарные последствия прошлогодней азербайджано- турецкой агрессии. Мирзоян подчеркнул необходимость более активного участия ЮНИСЕФ в обеспечении безопасности, образования и других прав детей, пострадавших от конфликтов.