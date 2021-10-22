Пятница, 22 Октября 2021 14:52

АрмИнфо. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что зарубежные силы не желают добра народу региона, и добавил, что Иран не позволит сионистам нарушить его отношения с соседями.

Во время встречи с представителями провинций Восточного и Западного Азербайджана в парламенте в четверг Раиси сказал, что "иностранцы в регионе преследуют свои собственные экспансионистские интересы, и мы не позволим сионистам нарушить наши отношения с нашими соседями".

Президент добавил, что добрососедство, экономические и торговые отношения, а также активизация приграничных рынков входят в число программ и политики Исламской Республики Иран, а обмен с соседями может помочь развитию экономики и дальнейшим отношениям со странами региона, передает ИРНА.