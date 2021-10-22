Пятница, 22 Октября 2021 14:51

АрмИнфо. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Об этом в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба <Валдай> заявил президент России Владимир Путин, касаясь урегулирования ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Российский лидер во-первых, отдал должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. По его словам, все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной политической конъюнктурой и принять очень ответственные решения.

"Я знаю, что, как ни странно, и в одной, и в другой стране есть даже претензии, они высказываются в отношении руководителей [стран]. Всегда есть политические силы, которые чем-то недовольны или считают, что можно было сделать лучше. Но всегда возникает ответ: "Попробуйте сделать лучше". Все-таки президенту Алиеву и премьер- министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие.

Но дело даже не только в этом - хотя ничего важнее, кроме чем сохранить человеческие жизни, и быть не может", - сказал Путин, добавив, что есть еще важные аспекты, а именно: нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом.

По убеждению главы России, эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества, хочу это подчеркнуть, мирного сосуществования, а в этом все заинтересованы. Он констатировал, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахиджеваном, тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации.

В тоже время, по словам Путина, одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, - наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее.

"В принципе Армения в этом заинтересована. Разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер.

И это и в одном, и в другом случае должно привести к достижению главной цели - к созданию безопасного сосуществования двух государств, и созданию условий для экономического развития. Возможно это сделать или нет? Возможно. И мы сделали всё, что от нас зависит для того, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг, уже свыше 50 тысяч беженцев вернулось к своим родным местам", - заявил российский лидер.

Вместе с тем Путин констатировал, что в целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта в том виде, в котором он есть, нет никаких крупных боевых действий. "Да, к сожалению, случаются инциденты. Да, к сожалению, даже люди иногда гибнут. Но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Но здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? Есть очень простые, прагматичные вещи - потому что карты в Генштабе российской армии находятся, карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период", - сказал президент России, добавив, что основываясь на этих документах нужно спокойненько сесть с обеих сторон.

По его словам, там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что- то выровнять, где-то что-то обменять - так, чтобы только это было признано, было понятно, что это выгодно обеим сторонам.

"Можно это сделать или нет? Можно. Но, конечно, мы и за то, чтобы найти и многосторонний формат, в том числе, скажем, активизировать работу Минской группы. Мы над этим работаем, в том числе с нашими партнерами.

Главное - добиваться главной цели: создания ситуации безопасности и будущего строительства отношений в позитивном ключе. Пока то, что мы ставили перед собой в качестве целей, в целом нам удается добиться. Конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. А ведь дело не в том, что соответствующей статьей нашего заявления предусмотрено возможное продление пребывания российского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами. Вот что самое главное. Надеюсь, что нам удастся это сделать", - подытожил он.