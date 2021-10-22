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 Пятница, 22 Октября 2021 14:49
Марианна Мкртчян

Омбудсмен Армении жестко отреагировал на обвинения Минобороны и выложил новые доказательства незаконных действий ВС Азербайджана в Гегаркунике

Омбудсмен Армении жестко отреагировал на обвинения Минобороны и выложил новые доказательства незаконных действий ВС Азербайджана в Гегаркунике

АрмИнфо. Офис Защитника прав человека РА резко отреагировал на утверждения Минобороны Армении о беспочвенности сообщения Омбудсмена Армана Татояна от 18 октября о проведении активных фортификационных работ, в том числе и строительства дорого со стороны ВС Азербайджана в Гегаркуникской области, куда они незаконно вторглись и закрепились еще в мае текущего года.

В заявлении офиса Омбудсмена РА констатируется, что после данного заявления Минобороны Армении, фактически была развернута кампания по дискредитации деятельности Защитника прав человека, к которой присоединился секретарь Совета безопасности.

"Во-первых, поводом для заявления Омбудсмена от 18 октября стало то, что действиями азербайджанских вооруженных сил грубо попираются такие жизненно важные права гражданского населения РА как безопасная и мирная жизнь, право на собственность  и др.  (мирные жители обстреливаются, люди не могут пользоваться своими землями и т. д.). В адрес Защитника продолжают поступать многочисленные звонки и жалобы граждан.  И это, и любое другое заявление Защитника прав человека основано на достоверных и фактических данных", - подчеркнули в офисе Татояна.

В офисе ЗПЧ подчеркнули, что целью заявления от 18 октября было показать незаконные действия вооруженных сил Азербайджана, прямую связь этих действий с посягательством на жизнь, собственность и другие жизненно важные права мирных жителей РА. "Дело в том, что за такими действиями следует их последующая преступная деятельность, включая террористические акты против гражданского населения и вооруженных сил, которые защищают право на жизнь, безопасную и мирную жизнь этого населения и другие жизненно важные права", - добавляется в сообщении.

В офисе Омбудсмен подчеркнули, что заявление от 18 октября основано на фактах, которые сотрудники Защитника прав человека систематически собирают по результатам ежедневных мониторинговых и тревожных исследований последних месяцев.

"Поэтому должностным лицам административного аппарата Министерства обороны, которые решили 19 октября выступить с заявлением, в котором поставили под сомнение  результаты мониторинговых сборов Омбудсмена РА относительно незаконных действий ВС Азербайджана, всегда следует помнить, что Защитник никогда не делает преувеличенных заявлений и уж тем более содержащих неточности.

Если Защитник прав человека делает какое-либо публичное заявление, то у него есть убедительные доказательства этого, не одно, а как минимум несколько. Поэтому мы требуем от вышеуказанных должностных лиц Министерства не допускать подобных недальновидных заявлений при реакции на сообщения Омбудсмена РА", - отмечается в заявлении.

В тоже время, в офисе ЗПЧ РА констатировали, что должностные лица МО РА, выступившие с опровержением точных данные Омбудсмена в защиту прав человека, с целью смягчить политические недовольства, должны были понимать, что подобными деяниями они также генерируют на международной арене азербайджанскую кампанию не только по этому заявлению, но и против авторитета работы Защитника в целом.

В офисе Омбудсмена указали на то, что азербайджанские СМИ данное заявление МО РА использовали в свою пользу и начали кампанию по дискредитации деятельности офиса ЗПЧ Армении по части приграничной ситуации на международных площадках.

"Поэтому следует иметь в виду, что отчеты и заявления ЗПЧ делаются, даже если они могут вызвать политическое недовольство, но вместо этого они становятся ценным источником для защиты прав граждан РА, используемым в международных инстанциях, таких как Международный суд ООН, суд, Европейский суд по правам человека и т. д.

Отчеты и заявления Омбудсмена всегда основаны на первоисточниках, а не на опосредованных и искаженных данных. Они ценны, потому что являются результатом самостоятельной работы", - добавили в офисе Омбудсмена РА, при этом обвинив Минобороны Армении в нежелании даже поддержать инициативу Татояна о создании зоны безопасности вокруг границы с Азербайджаном, которое становится все более распространенным на международной арене, и которое нацелено на защиту жизни гражданского населения и военнослужащих РА и других прав от азербайджанских преступных действий.

В офисе Татояна также подчеркнули, что всегда тесно взаимодействовали с Минобороны РА и действовали в этом сотрудничестве по принципу "не навредить", и ожидают такого же отношения к себе.

"А заявление Защитника прав человека РА от 18 октября касалось исключительно преступных действий Азербайджана. Речь не идет о военнослужащих, самоотверженно служащих на позициях РА. Мы предлагаем новоназначенному губернатору Гегаркуника максимально подробно изучить принципы Защитника прав человека Армении, результаты работы и текущую ситуацию с целью повышения осведомленности", -добавили в офисе ЗПЧ, выразив надежду, что тесное сотрудничество с администрацией Гегаркуникской области также будет продолжено.

В заключение офис ЗПЧ выложил несколько видеороликов, подтверждающих незаконные вторжения азербайджанцев в Гегаркуникскую область на

суверенную территорию Республики Армения, а также укрепительные работы их военнослужащих в непосредственной близости от сел в Гегаркунике.


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