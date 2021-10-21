Четверг, 21 Октября 2021 19:05

АрмИнфо.В Ереване состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна с новоназначенным спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразили удовлетворение уровнем политического диалога между Арменией и НАТО. Мирзоян указал важность реализации Плана действий индивидуального партнерства в качестве эффективного инструмента для развития сотрудничества между Арменией и НАТО.

В свою очередь Хавьер Коломина отметил, что Армения считается надежным партнером Североатлантического альянса.

На встрече затрагивался вопрос перманентного участия армянских миротворческих подразделений в международных миротворческих миссиях.

Хавьер Коломина поблагодарил Армению за участие в миротворческих операциях НАТО.

Мирзоян также подчеркнул важность выполнения положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН <Женщины, мир и безопасность> и реализации в этой связи Национального плана действий правительства Армении.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. Глава МИД Армении обратил внимание собеседника на ситуацию, созданную в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при поддержке Турции. В этом контексте он подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также отметили важность соблюдения принципа неприменения силы при разрешении споров.