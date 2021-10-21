Четверг, 21 Октября 2021 18:55

АрмИнфо. Заместитель начальника Специальной следственной службы (ССС), советник юстиции 1-го класса Мушег Бабаян назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Антикоррупционного комитета.

Решение об его увольнении с должности замначальника ССС и назначении на должность зампредседателя Комитета, согласно официальному сайту правительства Армении, подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября.

Мушег Бабаян, старший следователь по особо важным делам был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Специальной следственной службы 20 февраля 2014 года. По распоряжению Президента РА от 21-го ноября 2013г. награжден медалью "Мхитара Гоша".

Напомним, что в марте 2021 года парламент во втором и окончательном чтении принял представленный правительством пакет законопроектов "Об Антикоррупционном комитете" и смежных проектов, которыми предусматривается также упразднение Специальной следственной службы.

Как отметил в своем выступлении тогдашний министр юстиции РА Рустам Бадасян, назначения в новую структуру, в том числе, на руководящие должности, будут производиться в рамках открытого конкурса. При этом, как отметил министр, для работников комитета, в отличие от сотрудников других следственных органов, будут введены более строгие требования и ограничения. Соответственно, им будут предоставлены дополнительные гарантии для полноценного осуществления своей деятельности. В результате, по словам экс-главы Минюста, в ряде структур, которые ранее в рамках своих полномочий занимались борьбой и противодействием коррупции, начнутся сокращения сотрудников. Речь, в частности, идет о Службе национальной безопасности, Специальной следственной службе, Следственном комитете и Комитете государственных доходов. Этих сотрудников планируется влить в состав новой структуры

- Антикоррупционного комитета. Число сотрудников нового ведомства составит около 150 человек, в том числе не менее 30 следователей и 60 оперуполномоченных.

Новый единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений, который с 16 сентября возглавил уже экс-глава ССС Сасун Хачатрян, будет осуществлять в том числе оперативно-розыскную деятельность