Четверг, 21 Октября 2021 13:36

АрмИнфо. В Дилижане 23-24 октября в третий раз пройдет престижный международный <Саммит мыслей> (Summit of Minds).

В пресс-службе президента РА напомнили, что ежегодно проводимый во французском городе Шамони саммит с 2019 года также проводится в Армении, и получил название <Армянский саммит мыслей>. Исключительная договоренность об его организации была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Армен Саркисян выступил в качестве основного докладчика на ежегодном <Саммите мыслей>.

Проводимый в Дилижане уже традиционный <Армянский саммит мыслей>, сегодня стал своеобразным армянским брендом. Он проводится под эгидой президента РА Армена Саркисяна, основными партнерами являются авторитетный аналитический журнал и Центральный банк Армении.

<Саммит мыслей> объединяет политических, экономических, научных и культурных деятелей со всего мира. Это уникальная площадка для обмена идеями, знаниями и опытом, основная цель которой - представление новых идей по важным вопросам во всем мире. В этом году саммит будет проходить под лозунгом <Глобальные изменения в новом квантовом мире>. Он начнется с диалога между президентом Арменом Саркисяном и бывшим премьер-министром Италии и бывшим президентом Еврокомиссии Романо Проди.

Пленарные заседания будут посвящены двум основным темам: развитию геополитических изменений в мире и на Южном Кавказе и технологиям, в частности искусственному интеллекту и биотехнологиям в 21 веке. В рамках саммита будет представлена программа 6-го фестиваля науки и искусства STARMUS, который состоится в Армении в следующем году.

Учитывая эпидемическую ситуацию в мире, некоторые участники будут участвовать в саммите онлайн. Среди участников саммита этого года бывшие главы государств, руководители авторитетных международных аналитических центров, международных организаций, известные технологические компании, профессора всемирно известных университетов, в том числе бывший президент Аргентины Маурисио Макри, бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей, президент Российского Фонда <Сколково>, президент Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и отношениям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель директора Яндекса Тигран Худавердян, легендарный спортсмен Роджер Грейс и другие.

Говоря о проведении саммита в Армении в третий раз, организатор <Саммита мыслей> и основатель авторитетного аналитического журнала Тьерри Маллер счел мероприятие хорошей возможностью для обсуждения с экспертами из разных стран существующих вызовов и предложения решений. <Армения - небольшая страна географически, но в то же время, большая по своему влиянию. Все знают о происхождении армян, ценностях и богатствах Армении, в частности, об армянской диаспоре, которая присутствует во многих странах мира. Армения также занимает очень интересное место с точки зрения геополитики. Мы верим, что, проведя этот саммит совместно с Арменией, мы сможем создать интересные возможности для этой страны>, - сказал Тьерри Маллер.