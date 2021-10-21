Четверг, 21 Октября 2021 13:35

АрмИнфо. Ни в одной из стран-членов Совета Европы не было ситуации, когда три оппозиционных депутата без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе. Об этом говорится в заявлении блока <Армения> (Айастан).

В сообщении отмечается, что депутат от блока <Армения> Артур Саркисян, месяцами незаконно находящийся под арестом, на днях был отпущен на свободу.

<Вчера в центральном штабе блока состоялось заседание совета под председательством лидера альянса Роберта Кочаряна, в котором принял участие и Артур Саркисян.

Примечательно, что ни в одной из стран-членов Совета Европы не было ситуации, когда три оппозиционных депутата без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе.

Придавая важность тому, что после длительного незаконного ареста Артур Саркисян может приступить к своей депутатской деятельности, мы, тем не менее, должны подчеркнуть, что еще двое оппозиционных депутатов, Армен Чарчян и Мхитар Закарян, продолжают позорным образом оставаться под незаконным арестом.

В течение этих месяцев предпринимаемые нами действия были и будут продолжительными. Мы также не можем не констатировать, что данные позорные беззакония происходят в условиях молчания международных структур>, - заверили в Блоке.