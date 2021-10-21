Четверг, 21 Октября 2021 13:33

АрмИнфо.С 25 октября 2021 года по 31 января 2022 года в Армении будет объявлен зимний призыв рядового состава на военную и альтернативную службу. Правительство Армении 21 октября приняло решение об объявлении зимнего призыва и проведении демобилизации 2021 года.

Согласно решению, в армию будут призваны те граждане мужского пола, которым до 31 декабря 2021 года исполняется 18 лет, а также те, срок отсрочки которых истекает до конца года.

Пополнение ВС гражданами, подлежащими обязательной или альтернативной военной службе, будет осуществлено с 20 декабря 2021 года до 31 января 2022 года включительно. Процесс демобилизации же продлится с 16 декабря 2021 года до 31 января 2022 года включительно.