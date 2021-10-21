Четверг, 21 Октября 2021 11:53

АрмИнфо. Правительство Армении 21 октября в необсуждаемом порядке одобрило предложение о подписании "Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Содружества Доминики об освобождении от требования получения въездной визы для владельцев дипломатических, официальных и общегражданских паспортов".

Как говорится в справке-обосновании к документу, Республика Армения имеет безвизовый режим для лиц с обычными, дипломатическими и служебными паспортами с 3 странами Центральной и Южной Америки, в частности, с Аргентинской Республикой, Федеративной Республикой Бразилия и Восточной Республикой Уругвай. Соглашение об отказе от въездной визы для владельцев дипломатических и официальных паспортов заключено с Мексиканскими Соединенными Штатами и Чили. В то же время принимаются соответствующие меры для заключения таких соглашений с другими странами региона.

Отмечается, что дипломатические отношения между Содружеством Доминики и Республикой Армения установлены 5 апреля 2019 года. "Подписание указанного Соглашения будет способствовать развитию отношений с Содружеством Доминики путем увеличения количества визитов официальных делегаций двух стран, поощрения взаимных визитов граждан, роста туризма и повышения осведомленности друг о друге. Целью Соглашения является освобождение граждан государства-участника с дипломатическими, официальными и обычными паспортами от необходимости получения въездной визы", - говорится в документе. Таким образом, в соответствии с Соглашением, граждане двух стран, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Доминики и РА без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.