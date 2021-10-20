Среда, 20 Октября 2021 21:38

АрмИнфо. Очередное заседание трехсторонней рабочей группы вице-премьер- министров России, Армении и Азербайджана, состоялось сегодня в Москве.

Заместитель премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян, вице-премьер-министр Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук продолжили рассмотрение перспектив восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года.

Как ранее сообщал заместитель премьер-министра Армении, в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается восстановление всех железных дорог, функционирующих в советские годы, без уточнения, какая из них является вновь открывающимся приоритетом в сегодняшней повестке дня.

Как отмечают наблюдатели сегодняшняя встреча проходит на фоне позитивных подвижек, связанных с возвращением Азербайджаном Армении при посредничестве России пяти военнопленных. Встреча продолжится и завтра.