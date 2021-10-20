Arminfo.info




 Среда, 20 Октября 2021 17:10
Марианна Мкртчян

В Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работать

В Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работать

АрмИнфо.Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Али Нагиев и делегация Международного комитета красного креста (МККК) во главе с вице-президентом Жилем Карбоннье на встрече 20 октября обсудили связи между МККК и АР, представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с осуществлением гуманитарной миссии организации.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт СГБ, касаясь вопроса поиска азербайджанских граждан, пропавших без вести в первой и второй карабахских войнах, Али Нагиев выразил надежду на то, что МККК и впредь будет играть активную роль в этом направлении и вносить важный вклад.

Затем, Нагиев решил поучить представителей МККК, каким образом им осуществлять поездки в Нагорный Карабах. Не преминув напомнить о том, что российский миротворцы временно находятся на территории Нагорного Карабаха, азербайджанский чиновник заявил, что с учетом новых реалий в регионе, поездки представителей МККК в Арцах, возможны только с использованием территории Азербайджана, а не Армении.

Заметим, что ранее Азербайджан пытался поучать российских миротворцев, кого им пускать в Нагорный Карабах, а кого нет.

Кроме того, в ходе беседы была широко обсуждена тема "возвращения в страну выходцев из Азербайджана и членов их семей из Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ирака".

Напомним, что в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха в зону конфликта были переброшены террористы и наемники с Ближнего Востока, о чем сообщали не только СМИ, но и лидеры ряда держав. По ряду публикаций, наемники продолжают оставаться в регионе, более того, Азербайджан планирует заселить оккупированные территории Арцаха ими, в этой связи сейчас осуществляется переброска их семей в регион.

Вице-президент МККК Жиль Карбоннье выразил удовлетворение отношениями полезного сотрудничества с правительством Азербайджана и выразил уверенность в том, что совместная плодотворная деятельность по решению указанных вопросов будет продолжена


Лента новостей
Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана встретились в МосквеВице-премьеры Армении, России и Азербайджана встретились в Москве
Делегация Туркменистан приняла участие в заседании Московского формата консультаций по АфганистануДелегация Туркменистан приняла участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану
В Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работатьВ Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работать
Джон Эванс призвал предоставить больше полномочий Омбудсмену АрменииДжон Эванс призвал предоставить больше полномочий Омбудсмену Армении
Музыка армянских композиторов прозвучала в ЛондонеМузыка армянских композиторов прозвучала в Лондоне
Посол: Великобритания поддерживает формат сопредседательства МГ ОБСЕПосол: Великобритания поддерживает формат сопредседательства МГ ОБСЕ
Доклад Еврокомиссии: Все более агрессивная внешняя политика Турции в том числе и на Южном Кавказе продолжает противоречить приоритетам ЕС в рамках CFSPДоклад Еврокомиссии: Все более агрессивная внешняя политика Турции в том числе и на Южном Кавказе продолжает противоречить приоритетам ЕС в рамках CFSP
Впервые за сутки число заразившихся в Армении коронавирусом перешагнуло отметку в 2 тыс. случаевВпервые за сутки число заразившихся в Армении коронавирусом перешагнуло отметку в 2 тыс. случаев
Клиенты могут приобрести товары в рассрочку более чем в 600 торговых точках - партнеров Банка ВТБ (Армения)Клиенты могут приобрести товары в рассрочку более чем в 600 торговых точках - партнеров Банка ВТБ (Армения)
Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить $2 млн помощи Арцаху в 2022 финансовом годуКомитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить $2 млн помощи Арцаху в 2022 финансовом году
Постоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизмаПостоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизма
Омбудсмен Армении рассказал представителям Комитета министров СЕ о военных преступлениях АзербайджанаОмбудсмен Армении рассказал представителям Комитета министров СЕ о военных преступлениях Азербайджана
ДТП на дороге Ереван-Гюмри: Шесть погибших и девять пострадавшихДТП на дороге Ереван-Гюмри: Шесть погибших и девять пострадавших
Посол США выразила готовность поддержать таможенные реформы в АрменииПосол США выразила готовность поддержать таможенные реформы в Армении
Спецпредставитель НАТО: Грузия играет важную роль в азербайджано-армянских связяхСпецпредставитель НАТО: Грузия играет важную роль в азербайджано-армянских связях
Иран сообщил о возобновлении процесса выдачи туристических визИран сообщил о возобновлении процесса выдачи туристических виз
Азербайджан отвергает утверждения о блокировке пропускного пункта Астара для иранских грузовиковАзербайджан отвергает утверждения о блокировке пропускного пункта Астара для иранских грузовиков
В Болгарии прошел большой концерт к 100-летию Арно БабаджанянаВ Болгарии прошел большой концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна
Пашинян: Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета ЕвропыПашинян: Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
Посол РФ в Армении встретил в аэропорту <Эребуни> самолет с армянскими пленнымиПосол РФ в Армении встретил в аэропорту <Эребуни> самолет с армянскими пленными
Сурен Папикян встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странамиСурен Папикян встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
Президент РА провел переговоры с группой докладчиков Комитета министров СЕПрезидент РА провел переговоры с группой докладчиков Комитета министров СЕ
Пашинян: В дополнение к традиционным сферам взаимодействия с Россией необходимо искать пути дальнейшего развитияПашинян: В дополнение к традиционным сферам взаимодействия с Россией необходимо искать пути дальнейшего развития
Замминистра обороны: Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не былоЗамминистра обороны: Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было
Минобороны РА заверяет: Сообщение Омбудсмена об укреплении ВС Азербайджана позиций в Гегаркунике явно преувеличеныМинобороны РА заверяет: Сообщение Омбудсмена об укреплении ВС Азербайджана позиций в Гегаркунике явно преувеличены
Правительство Армении определит порядок применения средств ПВО: В парламенте одобрили законопроект о внесении дополнений в закон Правительство Армении определит порядок применения средств ПВО: В парламенте одобрили законопроект о внесении дополнений в закон "О государственной границе"
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
Замминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы ПелаЗамминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы Пела
В Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусомВ Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусом
Полиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образцаПолиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образца
В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦВ пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ
Мгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщенийМгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщений
Мгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и АзербайджаномМгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцевАршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев
Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и АзербайджаномХавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Норвегия поставит Армении партию вакцины Норвегия поставит Армении партию вакцины "Модерна"
СНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе ПелаСНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела
В Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человекВ Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек
Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека
В Масисе открыта страусиная ферма (Видео)В Масисе открыта страусиная ферма (Видео)
Помощник генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности проводит встречи в БакуПомощник генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности проводит встречи в Баку
Посол Франции  и спикер парламента Армении обсудили Нагорный КарабахПосол Франции  и спикер парламента Армении обсудили Нагорный Карабах
Глава Пентагона прокомментировал возможное участие Грузии в инициативе Глава Пентагона прокомментировал возможное участие Грузии в инициативе "3+3" на Южном Кавказе
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу после Баку посетит Ереван и ТбилисиСпецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу после Баку посетит Ереван и Тбилиси
Совет ЕС обсудит усиление программы Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство"
Оппозиционер: Эпоха мира или мирной сдачи территорий Армении?Оппозиционер: Эпоха мира или мирной сдачи территорий Армении?
В Армении за сутки выявлено 1192 случая заражения коронавирусомВ Армении за сутки выявлено 1192 случая заражения коронавирусом
Уволен замглавы Специальной следственной службыУволен замглавы Специальной следственной службы
Путин направил приветствие участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форумаПутин направил приветствие участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума
В Ереване открылась выставка В Ереване открылась выставка "Армения-Франция: культурный диалог"
Испания планирует открыть дипломатическое представительство в АрменииИспания планирует открыть дипломатическое представительство в Армении
Тойво Клаар  вновь отправился в страны Южного КавказаТойво Клаар  вновь отправился в страны Южного Кавказа
У премьер-министра Армении обсудили усиление противоэпидемиологических мер и расширение вакцинацииУ премьер-министра Армении обсудили усиление противоэпидемиологических мер и расширение вакцинации
Кандидаты от правящей силы проиграли на выборах в ОМС в Гюмри, Горисе и МегриКандидаты от правящей силы проиграли на выборах в ОМС в Гюмри, Горисе и Мегри
Омбудсмен Армении сообщает об активности ВС Азербайджана в Гегаркуникской области РАОмбудсмен Армении сообщает об активности ВС Азербайджана в Гегаркуникской области РА
Москва: Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата Москва: Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью
Тегеран решительно отверг утверждения Алиева о причастности Ирана к организации наркотрафика через КавказТегеран решительно отверг утверждения Алиева о причастности Ирана к организации наркотрафика через Кавказ
Армия обороны Арцаха опровергла информацию об обстреле села ХаравАрмия обороны Арцаха опровергла информацию об обстреле села Харав
В Армении продолжают сохраняться высокие показатели смертности из-за коронавирусаВ Армении продолжают сохраняться высокие показатели смертности из-за коронавируса
В Иране предупредили Ильхама АлиеваВ Иране предупредили Ильхама Алиева
Читать больше



Эксперты
Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой РоссииВзгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли проксиПрогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходитсяПрогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петлиПолитолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 летВзгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности