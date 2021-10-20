Среда, 20 Октября 2021 17:10

АрмИнфо.Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Али Нагиев и делегация Международного комитета красного креста (МККК) во главе с вице-президентом Жилем Карбоннье на встрече 20 октября обсудили связи между МККК и АР, представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с осуществлением гуманитарной миссии организации.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт СГБ, касаясь вопроса поиска азербайджанских граждан, пропавших без вести в первой и второй карабахских войнах, Али Нагиев выразил надежду на то, что МККК и впредь будет играть активную роль в этом направлении и вносить важный вклад.

Затем, Нагиев решил поучить представителей МККК, каким образом им осуществлять поездки в Нагорный Карабах. Не преминув напомнить о том, что российский миротворцы временно находятся на территории Нагорного Карабаха, азербайджанский чиновник заявил, что с учетом новых реалий в регионе, поездки представителей МККК в Арцах, возможны только с использованием территории Азербайджана, а не Армении.

Заметим, что ранее Азербайджан пытался поучать российских миротворцев, кого им пускать в Нагорный Карабах, а кого нет.

Кроме того, в ходе беседы была широко обсуждена тема "возвращения в страну выходцев из Азербайджана и членов их семей из Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ирака".

Напомним, что в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха в зону конфликта были переброшены террористы и наемники с Ближнего Востока, о чем сообщали не только СМИ, но и лидеры ряда держав. По ряду публикаций, наемники продолжают оставаться в регионе, более того, Азербайджан планирует заселить оккупированные территории Арцаха ими, в этой связи сейчас осуществляется переброска их семей в регион.

Вице-президент МККК Жиль Карбоннье выразил удовлетворение отношениями полезного сотрудничества с правительством Азербайджана и выразил уверенность в том, что совместная плодотворная деятельность по решению указанных вопросов будет продолжена