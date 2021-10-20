Среда, 20 Октября 2021 17:08

АрмИнфо.Бывший посол США в Армении Джон Эванс призвал предоставить больше полномочий Омбудсмену Армении Арману Татояну.

Так, на своей странице в Twitter Эванс поддержал Армана Татояна, который призывает к созданию демилитаризованной зоны безопасности на границе и немедленному выводу азербайджанских сил из окрестностей армянских сел и дорог, соединяющих армянские города.

Так, ретвиттнув публикацию Омбудсмена с призывом начать процесс создания делемитационной зоны, Эванс, в частности написал: "Защитник прав человека Арман Татоян, кажется, единственный армянский чиновник, защищающий население. Демилитаризованная зона вокруг границ на данный момент полностью оправдана".

Затем он добавил: "Армянский омбудсмен действует как настоящий лидер. Больше власти для него".