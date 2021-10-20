Среда, 20 Октября 2021 16:10

АрмИнфо. Все более агрессивная внешняя политика Турции продолжает противоречить приоритетам ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP), в частности, из-за ее поддержки военных действий на Кавказе, в Сирии и Ираке. Об этом говорится отчете Европейской комиссии (ЕК) о процессе вступления Турции в Евросоюз (ЕС) на 2021 год.

В докладе, состоящем из 128 страниц, отмечается, что "Турция взяла на себя ведущую роль в поддержке военных усилий Азербайджана в Нагорном Карабахе, предоставляя военную помощь, разведку и оружие, а также как сообщается, поддержку через иностранных боевиков. Как следствие, отношения с Арменией не улучшились".

В документе также упоминается о том, что Канада отменила разрешения на экспорт товаров и технологий военного назначения в Турцию по результатам расследования утверждений о том, что канадские технология использовалась азербайджанскими вооруженными силами в конфликте в Нагорном Карабахе.

В отчете подвергаются критики действия Турции в Ливии и Сирии. Отмечается, что турецкая военная поддержка в Ливии, включая размещение иностранных боевиков на местах, постоянная критика и отсутствие сотрудничества с операцией IRINI, наносят ущерб эффективному вкладу ЕС в осуществление эмбарго ООН на поставки оружия и привели к противоречивым подходам в отношении Ливии.

Также указывается на то, что Турция продолжила собственные военные операции на севере Сирии, в том числе с помощью поддерживаемых Турцией ополченцев и увеличила объем предоставления базовых услуг и расширила свои инфраструктурные сети на севере Сирии.

В докладе также напоминается, что ЕС неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения Турцией суверенных прав государств-членов ЕС, которые включают заключение двусторонних соглашений, а также разведку и разработку их природных ресурсов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, включая Конвенцию ООН о морском праве и подвергаются действия в Восточном Средиземноморье. "Турции необходимо безоговорочно взять на себя обязательство добрососедских отношений, международных соглашений и мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, обратившись, в случае необходимости, в Международный Суд", - отмечается в документе.

В целом в докладе подчеркивается, что Турция все дальше от демократии: ситуация в стране с верховенством закона, независимой юстицией и соблюдением основных прав продолжает ухудшаться. Авторы документа, оценивающего прогресс Турции на пути к вступлению в Евросоюз, раскритиковали тот факт, что особые полномочия турецких властей, введенные после попытки государственного переворота в 2016 году, до сих пор остаются в силе. Не прекращается давление на гражданское общество и на политиков из оппозиционных партий, указывается далее.

В МИД Турции резко отреагировали на доклад Еврокомиссии, подчеркнув, что документ содержит "необоснованные обвинения" и "несправедливую критику", с которой в Анкаре не согласны. По оценке турецкого внешнеполитического ведомства, этот документ демонстрирует "двойную мораль" ЕС в отношении Турции, претендующей на вступление в Евросоюз.