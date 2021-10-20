Среда, 20 Октября 2021 11:24

АрмИнфо.Комитет Сената США по ассигнованиям опубликовал законопроект об ассигнованиях на 2022 финансовый год, который включает рекомендацию о предоставлении 2 миллионов долларов помощи Арцаху.

Как сообщает Армянская ассамблея Америки, в частности, Комитет рекомендует выделить до 2 млн долларов на деятельность по гуманитарному разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районах, затронутых боевыми действиями 2020 года, при условии предварительной консультации с комитетами по ассигнованиям.

В докладе также содержится призыв оказать гуманитарную помощь тем, кто был перемещен в результате конфликта в Нагорном Карабахе.

Также отмечается, что Комитет по-прежнему обеспокоен "затяжным конфликтом" и попросил "Государственного секретаря проконсультироваться с комитетами по ассигнованиям, до предоставления помощи в соответствии с разделом IV закона для Армении и Азербайджана".

В Ассамблее напомнили, что действия комитета Сената соответствуют рекомендации выделить 50 млн долларов для Армении и 2 млн долларов для Арцаха, содержащиеся в законопроекте и отчете комитета палаты представителей по ассигнованиям на 2022 финансовый год.

"Ассамблея приветствует продолжающуюся поддержку США армянского народа. По мере того, как Палата представителей и Сенат завершают работу над законопроектами об ассигнованиях, мы призываем Конгресс выделить значительные средства как для Армении, так и для Арцаха", - заявила директор Ассамблеи по связям с Конгрессом Мариам Халоян.