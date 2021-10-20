Среда, 20 Октября 2021 11:12

АрмИнфо. На 50-ом км автодороги Ереван- Гюмри произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), есть погибшие.

Так, согласно МЧС РА, 07.04 утра 20 октябре на пульт управления ведомства поступил сигнал о том, что на перекрестке села Какавадзор произошло ДТП, есть пострадавшие.

"На место инцидента выехал один боевой расчет спасателей. Выяснилось, что на 50-ом км дороги Ереван-Гюмри, пассажирская "GAZel" выехала с проезжей части и перевернулась. По предварительным данным 6 человек погибли, еще 9 пострадали", - говорится в сообщении МЧС РА.