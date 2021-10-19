Вторник, 19 Октября 2021 21:05

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин встретил в аэропорту <Эребуни> самолет ВКС России с пятью армянскими пленными на борту.

Как передает Посольство РФ в Армении, армянских граждан удалось вернуть из Азербайджана домой при посредничестве российской стороны.

Отметим, что ранее АрмИнфо сообщало, что на борту самолета находятся 5 граждан Армении: Амбарданян Мелс Карапетович, Карапетян Рафик Робертович, Манукян Жора Ваноевич, Манукян Овсеп Робертович и Согомонян Седрак Самвелович.

Отметим, что вот уже 11 месяц Азербайджан в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и норм международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. По неофициальным данным эта цифра гораздо больше. Азербайджан не только незаконно удерживает армянских военнопленных, но и учинил постановочные судебные процессы над ними, и приговаривая их к длительным тюремным срокам.