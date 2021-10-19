Вторник, 19 Октября 2021 18:52

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Сурен Папикян 19 октября принял делегацию во главе с руководителем Офиса межрегиональных культурных связей с зарубежными странами Игорем Масловым, сообщили в аппарате Папикяна.

В ходе встречи вице-премьер приветствовал визит российских официальных лиц в Армению, их участие в 8-м Межрегиональном армяно-российском форуме, расценив его как важное событие для развития и укрепления армяно-российских отношений.

В ходе встречи стороны обсудили широкую повестку армяно-российских отношений. Было отмечено, что в двусторонних отношениях есть большой потенциал, который необходимо использовать надлежащим образом. Собеседники затронули вопросы экономического сотрудничества и реализации новых инициатив и программ.

Сурен Папикян выразил готовность содействовать реализации этих повесток, подчеркнув роль России в установлении стабильности в регионе, а также в создании платформ для решения вопросов. Касаясь встреч, состоявшихся в Москве в рамках конференции "Российская энергетическая неделя", в том числе и с вице-премьером России Александром Новаком и генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, Папикян подчеркнул значение достигнутых договоренностей в многопрофильном развитии армяно-российских отношений.