Вторник, 19 Октября 2021 17:31

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян принял сегодня руководителя группы докладчиков Комитета министров Совета Европы (СЕ) по вопросам демократии, постоянного представителя Швеции в СЕ, посла Мортена Энберга и возглавляемую им делегацию, в составе которой послы в СЕ Франции, России, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Андорры, Исландии и представители секретариата СЕ.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

"Мы здесь, чтобы понять, как продвигаются работы по претворению в жизнь Плана действий СЕ-Армения 2019-2022 гг.", - сказал Мортен Энберг на встрече, отметив, что визит является хорошей возможностью для ознакомления с ситуацией на месте, проведения обсуждений и получения информации.

Собеседники коснулись темы помощи, оказываемой Советом Европы Армении в проведении демократических реформ, обеспечении приоритета закона и в деле защиты прав человека. В контексте развития страны и укрепления демократии Саркисян, в частности, подчеркнул, что важно наличие сбалансированной системы управления, принятие имеющей эффективные механизмы сдержек и противовесов конституции, что будет способствовать как демократическому прогрессу страны, так и даст возможность с точки зрения развития страны полноценно и эффективно привлечь человеческий потенциал диаспоры.

Президент Армении и послы обменялись мнениями о послевоенной ситуации, в частности, по гуманитарным проблемам и по вопросу границы. Саркисян отметил, что Азербайджан до сих пор продолжает удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

Отвечая на вопросы дипломатов, глава РА представил свои замечания по поводу направлений развития Армении, отметив, что будущее страны в создании эффективной системы образования и в научно-технологическом прогрессе. Он коснулся также проведения 23-24 октября в Дилижане Армянского Саммита умов (основные темы которого будут посвящены глобальной и региональной геополитике и новым технологиям) и предстоящего в будущем году в Армении Международного фестиваля науки и искусств STARMUS-VI