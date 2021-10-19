Вторник, 19 Октября 2021 16:57

АрмИнфо.Заместитель министра обороны РА Арман Саркисян 19 октября на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности представил на обсуждение в первом чтении законопроекта о внесении дополнений в закон "О государственной границе".

Так, представляя законопроект, Саркисян отметил, что согласно изменениям, предусматривается установить порядок применения средств ПВО силами противоздушной обороны при охране воздушного пространства государственной границы, который будет определено Правительством Республики Армения.

Предлагается соответствующим постановлением правительства регламентировать порядок использования вооружений и военной техники силами ПВО и военной авиации для охраны государственной границы РА и нейтрализации террористических актов в воздушном пространстве государственной границы РА, а также круг должностных лиц, уполномоченных принимать решения.

Так, по его словам, Силы противовоздушной обороны Армении, в случае угрозы безопасности или любых других враждебных действий в отношении республики, имеют право сопровождать и даже принуждать самолет, либо любое другое летательное средство или устройство к посадке. Посадка может быть осуществлена либо на территории аэропорта, либо на любой другой соответствующей площадке. При этом он констатировал, что если самолет или любое другое летательное устройство продолжает осуществлять полет, игнорируя требования Силы противовоздушной обороны, то в таком случае подразделения войск ПВО оставляют за собой право уничтожить указанный летательный объект.

Саркисян также напомнил, что в 2017 году вступило в силу соглашение, подписанное между РА и РФ о создании Объединённой группировки войск (сил) России и Армении в Кавказском регионе коллективной безопасности. в котором отмечается, что в мирное время стороны соглашения вправе самостоятельно решать порядок применения войск, а порядок применения оружия определяется законодательством страны, чье воздушное пространство нарушается.

В свою очередь содокладчик и депутат от правящей партии "Гражданский

договор" Армен Хачатрян отметил, что в случае нарушения

государственной границы Армении силы ПВО имеют право применить

надлежащие средства противовоздушной обороны. Тем не менее порядок использования этих средств так и не был определен.

После недолгих обсуждений законопроект получил положительное заключение постоянной парламентской комиссии. Члены фракции НС "Айастан" (Армения) в голосовании не участвовали