Вторник, 19 Октября 2021 14:15

АрмИнфо.Служба Национальной безопасности РА уже выступила с заявлением относительно ситуации вокруг горы Пела. Об этом заявил замминистра обороны Армении Арман Саркисян в беседе с журналистами в парламенте Армении, касаясь муссируемой в СМИ информации о передачи Азербайджану высоты Пела в Сюникской области РА.

"Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА", - сказал он, заверив, что Минобороны не стремится скрыть протекающие процессы, и по возможности дает публичные разъяснения. По его заверению, в Армении, исходя из структуры и масштабов государства, само по себе невозможно что-то скрыть или утаить.

Вместе с тем он напомнил, что вопросы связанные с позициями ВС РА, местами дислокации войск, расстоянием между ними регулируется законом о государственной тайне и если, какая-то информация не предоставляется, значит она подпадает под эти регуляции.

На уточнение журналистов, если у него какая-либо информация по части укрепительных работ, проводимых вторгшимися на территория РА азербайджанскими военными о чем сигнализирует Омбудсмен РА, Саркисян заявил, что не собирается комментировать заявления Защитника прав человека, так же как и не намерен говорить какие работы проводятся в ВС РА по подготовке к зимнему периоду.

Напомним, что накануне СНБ РА заявил, что армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела. "В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что гора Пела в Капане якобы была передана Азербайджану, Служба национальной безопасности РА сообщает, что в районе под названием гора Пела в Сюникской области не было позиционных изменений. Пограничные войска СНБ РА продолжают осуществлять службу на данном участке госграницы", - отмечается в сообщении СНБ РА.

Отметим, что в субботу депутат от блока "Айастан" Анна Григорян сообщила о том, что власти Армении собираются передать под полный контроль Азербайджана гору Пела, из-за чего жители нескольких сёл Капанского района окажутся под прямым прицелом азербайджанских ВС.

Меж тем, глава общины Капан Геворг Парсян подтвердил армянским СМИ, что гора полностью перешла под контроль Азербайджана, в результате чего была перекрыта дорога, также обсуживающая и жителей прилегающих

сел. Он также отметил, что договоренность о сдаче высоты была достигнута еще зимой 2021 года, хотя даже по гугл картам, большая часть высоты находится на территории РА.