Вторник, 19 Октября 2021 14:02

АрмИнфо.Есть определенные представления и предварительные договоренности об открытии железной дороги в рамках разблокировки коммуникаций в регионе. Об этом заявил журналистам вице-премьер Мгер Григорян 19 октября на полях 8-го армяно-российского межрегионального форума, комментируя свой предстоящий визит в Москву.

Ранее сообщалось, что делегация правительства Армении, возглавляемая вице- премьером Мгером Григоряном, 20-21 октября будет командирована в Москву.

По словам вице-премьера, в Москве состоится очередная встреча рабочей группы с участием вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. Как указал Григорян, повестка рабочей группы не изменилась. "У нас есть определенные представления и предварительные договоренности насчет того, что регулирование в связи с разблокировкой будет осуществляться в рамках правовых регулировок СНГ. Мы должны обсудить и вопросы открытия автомобильных дорог", - сказал Григорян.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, приоритеты Армении известны - разблокировка коммуникаций по всем возможных направлениям.

Напомним, что договоренность о разблокировании региональных коммуникаций была достигнута 11 января текущего года на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

1 июня в беседе с журналистами и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян сообщил, что диалог на платформе трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана, прерван. По его словам, в настоящее время работы рабочей группы приостановлены, в частности, на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. "Неоднократно говорил, что работы будут результативными, если ее фон и ситуация будут, как минимум, стабильными. В свете нынешней ситуации на границе не думаю, что возможна конструктивная работа на данной платформе и в последнее время контакты на ней прекратились", - сказал он.

17 августа на сайте правительства РФ сообщалось, что заместитель премьер- министра Армении Мгер Григорян, Азербайджана Шахин Мустафаев и России Алексей Оверчук возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы. Согласно источнику, на состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 11 января 2021 года.