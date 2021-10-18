Понедельник, 18 Октября 2021 17:28

АрмИнфо. По положению на 17 октября с.г. в Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек, из коих 403 431 - получили первый компонент, и 184 954 - соответственно второй.

По данным на 6 сентября с.г. в Армении число вакцинированных граждан составило 303 325, из коих в процентном соотношении 96% приходится на граждан Республики Армении, и соответственно 4% - иностранцев. Наиболее активно процесс вакцинации проходит среди граждан, возрастная группа которых колеблется от 31 до 65 лет (свыше 68%).

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 14 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

После этого правительство Армении в лице Министерства труда и социальных вопросов инициировало законодательные изменения в Трудовом кодексе и законе РА "О гражданской службе", с тем, чтобы на законных основаниях работодатель мог уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Отметим, что в общей сложности, по положению на 18 октября с.г. в стране зарегистрировано 283 183 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело 254 932 человека, количество летальных исходов достигло 5805.

В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм). В начале октября была доставлена также вакцина <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Ранее сообщалось о переговорах на предмет приобретения вакцин американского производства Novavax, Johnson&Johnson и Phizer