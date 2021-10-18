Понедельник, 18 Октября 2021 15:04

АрмИнфо.Владимир Ованнисян освобожден от должности заместителя председателя Специальной следственной службы (ССС) Армении в связи с упразднением ССС.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер- министр РА Никол Пашинян 18 октября.

Советник юстиции 2-го класса Владимир Ованнисян был назначен заместителем начальника ССС указом начальника Специальной следственной службы Армении Ваграма Шагиняна от 4 июня 2013 года.

Напомним, что в марте 2021 года парламент во втором и окончательном чтении принял представленный правительством пакет законопроектов "Об Антикоррупционном комитете" и смежных проектов, которыми предусматривается также упразднение Специальной следственной службы.

Как отметил в своем выступлении тогдашний министр юстиции РА Рустам Бадасян, назначения в новую структуру, в том числе, на руководящие должности, будут производиться в рамках открытого конкурса. При этом, как отметил министр, для работников комитета, в отличие от сотрудников других следственных органов, будут введены более строгие требования и ограничения. Соответственно, им будут предоставлены дополнительные гарантии для полноценного осуществления своей деятельности. В результате, по словам экс-главы Минюста, в ряде структур, которые ранее в рамках своих полномочий занимались борьбой и противодействием коррупции, начнутся сокращения сотрудников. Речь, в частности, идет о Службе национальной безопасности, Специальной следственной службе, Следственном комитете и Комитете государственных доходов. Этих сотрудников планируется влить в состав новой структуры

- Антикоррупционного комитета. Число сотрудников нового ведомства составит около 150 человек, в том числе не менее 30 следователей и 60 оперуполномоченных.

Новый единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений, который возглавил уже экс-глава ССС Сасун Хачатрян, будет осуществлять в том числе оперативно-розыскную деятельность.