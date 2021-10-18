Понедельник, 18 Октября 2021 11:05

АрмИнфо. Защитник прав человека (ЗПЧ) Армении Арман Татоян сообщает об активности Вооруженных сил Азербайджана в Гегаркуникской области РА, куда они вторглись еще в мае текущего года.

Так, согласно Омбудсмену РА, Вооруженные силы Азербайджана, вторгшиеся в Гегаркуникскую область РА, построили большие укрытия, накопили большое количество дров и забетонировали дороги, ведущие к позициям.

"Их активность в последнее время резко возросла. Более того, они продолжают строить новые дороги, увеличивать количество военнослужащих и вооружений на позициях. Постоянно проводить активные инженерные работы по усилению позиций. Речь идет о незаконном размещении и преступных действиях азербайджанцев на суверенной территории Республики Армения. Они физически присутствуют на тех самых землях, которые законно принадлежат гражданам Республики Армения, на основе установленных правовыми документами", - подчеркнул Татоян, отметив достоверность информации, которая была проверенна и подтверждена, в том числе и региональным отделением ЗПЧ.

"Это те азербайджанские позиции, с которых азербайджанские военнослужащие совершают террористические преступные деяния против мирного населения Армении. Они периодически обстреливают села Верин Шоржа, Сотк, Кут Гегаркуникской области РА и другие, в частности жилые дома, поджигают пастбища и луга мирных жителей. Военнослужащие этих позиций совершили большое количество краж животных у жителей Республики Армения.

Присутствие азербайджанских вооруженных сил по соседству с селами Республики Армения и на суверенной территории РА носит откровенно преступный характер, само по себе нарушает жизненно важные права жителей села - право на жизнь и проживание в безопасности, имущества и семейный доход. Их присутствие нарушает мирную жизнь людей", - отметил Татоян.

ЗПЧ Армении убежден в необходимости незамедлительного начала создания демилитаризованной зоны безопасности вокруг границ Республики Армения, немедленного удаления азербайджанских военнослужащих из окрестностей сел Республики Армения и дорог между общинами.

"Это предложение Защитника прав человека РА включено в специальный международный документ - резолюцию 2021 года Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Постановление № 2391 (2021) от 27 сентября. Защитник прав человека также направит соответствующие отчеты по этому поводу в международные организации, государственные органы Республики Армения и организации гражданского общества.

Очевидно, что основа азербайджанских преступных деяний, грубые нарушения прав человека, и источник их подпитки один - политика армяноненавистничества и вражды, этнических чисток и геноцид властей Азербайджана", - подытожил Омбудсмен Армении.

Напомним, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно вторглись и закрепились на двух участках суверенной территории Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении. До сих пор они продолжают находиться на этих участках и терроризировать мирное население страны.