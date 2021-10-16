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АрмИнфо.Азербайджан намерен и дальше делать безосновательные заявления для СМИ, на которые Иран будет давать соответствующий ответ. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании стран СНГ.
Представитель иранского МИД решительно отверг новые заявления Алиева в отношении Ирана на заседании стран СНГ о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ.
"Такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана", - подчеркнул Хатибзаде.
Кроме того Хатибзаде заявил о передовой роли Тегерана в борьбе с контрабандой наркотиков, что неоднократно подтверждалось соответствующими международными организациями.
"К сожалению, складывается впечатление, что, несмотря на частные и позитивные сообщения, получаемые из Баку в ходе различных контактов, там намеренно делают необоснованные заявления в СМИ, на которые мы, безусловно, дадим соответствующий ответ", - указал он, передает ИРНА.
Отметим, что накануне президент Азербайджана в ходе своего выступления на заседании глас стран-участниц СНГ обвинил Иран в поставках наркотиков в Европу через территории Нагорного Карабаха в сговоре с руководством Армении. При этом он не привел каких-либо веских доказательств своих слов.
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|Армен Григорян выразил беспокойство проникновением в регион международных террористов
|Армия обороны Арцаха опровергла информацию МО о перехвате беспилотника
|Большинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется: МИД РФ
|Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
|Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
|Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
|Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
|Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
|Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
|СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
|В Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с Ереваном
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|СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
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