Суббота, 16 Октября 2021 17:12

АрмИнфо.Специальная следственная служба не разрешила главе фракции "Айастан" (Армения), бывшему министру обороны Сейрану Оганяну вылететь в Санкт-Петербург для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом говорится в заявлении блока "Айастан".

"Примечательно, что в отношении Сейрана Оганяна применена мера пресечения в рамках уголовного преследования с истекшим сроком давности, что уже является издевательством над законом. В этих тяжелых для страны условиях, факт очередного нарушения права на неприкосновенность оппозиционных депутатов Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна, имеющих опыт контактов с зарубежными партнерами, когда им попросту запрещено представлять Армению в международных организациях, в очередной раз свидетельствует о разложении демократических устоев в нашей стране.

Неясно, чьи или какой страны интересы обслуживают подобные следователи CCC в условиях важности работы с ОДКБ и в контексте внешней политики этих властей, которая не дает результатов, а только создает проблемы", - подчеркнули в оппозиционном блоке.

Ранее, следственные органы не позволили выезд за рубеж и участие в работах осенней сессии ПАСЕ депутата Армена Геворкяна