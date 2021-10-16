Суббота, 16 Октября 2021 09:11

АрмИнфо.15 октября 2021 года состоялось заседание Совета Глав Государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференцсвязи.

В ходе конструктивного диалога лидеры стран СНГ обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня. В рамках нынешнего саммита, проводимого в юбилейный год создания СНГ, подведены итоги многоформатного партнерства в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития.

В своем выступлении на заседании, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравив участников с 30-летним юбилея СНГ, отметил, что «Туркменистан всецело готов к продолжению тесного взаимодействия в рамках СНГ. Сегодня Содружество доказывает свою жизнеспособность, умение ответственно справляться с вызовами и угрозами, и служит важным инструментом межгосударственного диалога».

Он подчеркнул важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирования в совместные проекты сопредельных стран, соседних регионов. В первую очередь, это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций, отметил Президент Туркменистана.

В ходе заседания Совета Глав Государств СНГ были подведены итоги совместной деятельности в завершающемся году, намечены приоритеты на будущий период. Участники выразили благодарность Республике Беларусь за успешное председательство в Содружестве в текущем году и приветствовали председательствование Республики Казахстан в СНГ в 2022 году.

По итогам встречи на высоком уровне участники приняли ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других областях совместного взаимодействия.

Туркменская сторона подписала Решения Совета глав государств СНГ «О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2022 году»; «О Заявлении Глав государств-участников СНГ в связи с 30-летием СНГ»; «О Заявлении Глав государств-участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности»; «Об объявлении города Комрат (Республика Молдова) Культурной столицей Содружества в 2023 году».