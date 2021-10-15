Пятница, 15 Октября 2021 16:46

АрмИнфо.<Сегодня существует ряд факторов, которые ставят под сомнения возможность установления мира в южно-кавказском регионе. Несмотря на политические усилия, и вопреки трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре прошлого года, в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе продолжают гибнуть люди>. Об этом заявил 15 октября премьер-министр Армении в ходе ежегодного заседания глав стран-участниц СНГ, которое проходит в он-лайн режиме.

В этой связи армянский премьер предложил усилить механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня и всех военных действий. Он отметил, что сегодня риторика вражды, ненависти, постоянные угрозы и провокации стали повседневностью для армянского населения.

Пашинян напомнил о том, что победив на выборах в июне 2021 года, правительство страны получило мандат для открытия новой эры мирного развития Армении и региона. <Очень многие не хотят мира, стабильности в нашем регионе, и в этих условиях очень трудно продвигать повестку мира. Но мы настроены решительно и сделаем все от нас зависящее для достижения этой цели>, - подчеркнул он.

При этом глава армянского правительства отметил, что первым шагом к этому может стать диалог и постепенное преодоление вражды, разблокировка всех транспортных и экономических коммуникаций.

В результате открытия транспортных коммуникаций, по его словам, Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и Ираном по территории Азербайджана, а азербайджанская сторона - с Нахиджеванской Автономной Республикой по территории Армении.

Вместе с тем Пашинян затронул вопрос армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Азербайджане, которых вопреки 8 пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г. Азербайджан до сих пор не вернул. <Это чисто гуманитарный вопрос и мы надеемся на его скорейшее разрешение>, - сказал он, заверив в этом контексте, что Армения готова завершить передачу карт минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских ВС и представляют гуманитарную угрозу.

При этом Пашинян обратил внимание на открытие в Баку так называемого <Парка трофеев>, в котором посетители любовались манекенами убитых и кровоточащих армянских солдат. <Что более прискорбно, туда организовывались экскурсии для школьников, которые с гордостью публиковали свои фотографии в социальных сетях на этом фоне. На днях мы узнали, что манекены и каски армянских солдат изъяты из парка, что уже, как минимум, неплохо>, - добавил он.

Вместе с тем, премьер-министр РА выразил готовность начать процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте он отметил, что надеется на поддержку РФ и других

международных партнеров. <Очень важна соответствующая атмосфера для преодоления существующих преград. Трудно представить делимитацию и демаркацию границ , которые недавно были нарушены со стороны Азербайджана, где в районе Сотк-Хознавар регулярно ведется стрельба>,

- сказал он, напомнив о предложении армянской стороной зеркального отвода вооруженных подразделений, учитывая линию границ, зафиксированных и юридически обоснованных на картах СССР. Вдоль этой границы, по его словам, могу разместиться российские и/или международные наблюдатели. Резюмируя, Пашинян отметил, что главным вопросом является подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, для чего необходимо восстановить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Он также добавил, что начало разговора с целью нормализации отношений с Турцией - еще один фактор, который смог бы сыграть роль катализатора в данном вопросе. В этой связи премьер заметил, что РФ готова полностью поддержать этот процесс. Коснувшись выступления азербайджанского президента, Пашинян отметил, что площадка СНГ не место для разбирательств и обвинений.

<Хочу проинформировать, что Армения и Азербайджан представили иски в Международный суд Гааги. Думаю, что в контексте этого процесса можно озвучить все обвинения, которые есть. По крайней мере, мы собираемся так аргументировать нашу позицию>, - заключил он.