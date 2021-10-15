Пятница, 15 Октября 2021 16:45

АрмИнфо.Пять русских школ откроется в Таджикистане в рамках инициативы по укреплению позиций русского языка, аналогичные программы готовятся для Узбекистана, интерес к проекту проявляет также Армения. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров обратил внимание на то, что РФ сейчас предпринимает активные действия, чтобы в соответствии с указанием главы российского государства Владимира Путина "укреплять позиции русского языка, русской культуры, в целом русского мира".

"Создаются, в том числе по инициативе [спикера Совета Федерации] Валентины Матвиенко пять русских школ с полной программой обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал министр.

Глава дипведомства указал на то, что РФ заинтересована в том, чтобы сделать этот подход модельной программой для всех союзников и партнеров страны. "Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма и весьма устоявшаяся, тоже имеет тенденцию к расширению и развитию", - добавил Лавров, отметив, что реализация этой программы несколько задерживается, но Москва будет преодолевать препятствия.

Строительство в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке - совместная инициатива президентов России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона. В апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России было подписано Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах республики - Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде - с обучением на русском языке. В каждой из школ будет обучаться по 1 200 учеников.