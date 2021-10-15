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АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь решил самоутвердиться за счёт Армении, теперь на полях СНГ. Так, 15 октября, выступая по видео-связи на заседании Совета глав государств СНГ, он в очередной раз заявил, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией о делимитации границы при условии <взаимного признания территориальной целостности> и начать переговоры по мирному соглашению с Арменией.
При этом Алиев не уточнил, под формулировкой < взаимное признание территориальной целостности> что он подразумеваешь, особенно если учесть, что ВС Азербайджана сегодня занимают ряд участков на суверенной территории РА. Более того, он умолчал и то, что буквально неделю назад азербайджанский снайпер убил мирного жителя в Арцахе. Затем он обвинил Армению в отказе передать полные карты минных полей, а переданные ранее точны на 25%, сказал он. Но, при этом Алиев забыл рассказать коллегам по СНГ, что вот почти уже год, азербайджанская сторона продолжает незаконно, в нарушение достигнутых договорённостей удерживать сотни армянских военнопленных и гражданских лиц, что в плену были замучены десятки армян.
В своём громогласном заявлении бессменный азербайджанский лидер не забыл и <бросить камень в огород>соседнего Ирана и бездоказательно и безапелляционно заявил, что на протяжении 30 лет Армения якобы в <сговоре с Ираном использовала территории Нагорного Карабаха для осуществления наркотрафика> в Европу.
При этом он забыл рассказать, что сотни террористов и наёмников обосновались в Азербайджане, и участвовали в широкомасштабной азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха. Он также заявил о готовности начать делимитацию границы, если Азербайджан и Армения отведут одновременно войска от границы. Меж тем как армянские войска и так стоят на своих границах и им уже некуда отходить. Алиев также забыл, что между двумя странами отсутствуют элементарно дипломатические отношения.
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|Большинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется: МИД РФ
|Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
|Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
|Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
|Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
|Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
|Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
|СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
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|Москва призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле
|Захарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и Баку
|СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
|В Минске проходит очередное заседание СМИД СНГ
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|Пашинян уволил генсека министерства юстиции РА
|Тегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: Генпрокурор
|Алиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нет
|Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс
|Апелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражей
|Эксперт: Коронавирус в Армении существенно "омолодился"
|Глава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного Кавказа
|Глава МИД: Индия сторонник мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
|Глава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества
|Патриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной
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|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
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