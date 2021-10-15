Пятница, 15 Октября 2021 16:45

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь решил самоутвердиться за счёт Армении, теперь на полях СНГ. Так, 15 октября, выступая по видео-связи на заседании Совета глав государств СНГ, он в очередной раз заявил, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией о делимитации границы при условии <взаимного признания территориальной целостности> и начать переговоры по мирному соглашению с Арменией.

При этом Алиев не уточнил, под формулировкой < взаимное признание территориальной целостности> что он подразумеваешь, особенно если учесть, что ВС Азербайджана сегодня занимают ряд участков на суверенной территории РА. Более того, он умолчал и то, что буквально неделю назад азербайджанский снайпер убил мирного жителя в Арцахе. Затем он обвинил Армению в отказе передать полные карты минных полей, а переданные ранее точны на 25%, сказал он. Но, при этом Алиев забыл рассказать коллегам по СНГ, что вот почти уже год, азербайджанская сторона продолжает незаконно, в нарушение достигнутых договорённостей удерживать сотни армянских военнопленных и гражданских лиц, что в плену были замучены десятки армян.

В своём громогласном заявлении бессменный азербайджанский лидер не забыл и <бросить камень в огород>соседнего Ирана и бездоказательно и безапелляционно заявил, что на протяжении 30 лет Армения якобы в <сговоре с Ираном использовала территории Нагорного Карабаха для осуществления наркотрафика> в Европу.

При этом он забыл рассказать, что сотни террористов и наёмников обосновались в Азербайджане, и участвовали в широкомасштабной азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха. Он также заявил о готовности начать делимитацию границы, если Азербайджан и Армения отведут одновременно войска от границы. Меж тем как армянские войска и так стоят на своих границах и им уже некуда отходить. Алиев также забыл, что между двумя странами отсутствуют элементарно дипломатические отношения.