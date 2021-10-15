Пятница, 15 Октября 2021 11:43

АрмИнфо.Вчера вечером городской совет Парижа принял важное решение, еще раз зафиксировав нерушимую дружбу и прочность армяно-французских привилегированных отношений.

Об этом сообщает Посольство Армении во Франции. <Единогласным решением городского совета один из обширных участков в сердце Парижа, примыкающий к реке Сена, был назван в честь Армении и получил звучное название Esplanade d'Armenie>, - говорится в сообщении посольство Армении во Франции.

При этом отмечается, участок будет зарегистрирован в госреестре и будет иметь обширную территорию, которая будет включать в себя и территории парка Ереван и памятника Комитасу. Посольство Армении выразило признательность городскому совету мэрии Парижа за эту важную инициативу.