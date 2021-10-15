Пятница, 15 Октября 2021 11:38

АрмИнфо. В Армении сохраняются высокие темпы роста распространения коронавируса. Так, согласно сообщению Министерства здравоохранния, за прошедшие сутки в стране провели 15 616 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1765 граждан (11,3%), при этом выздоровел 881 человек, скончалось- 38.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 15 октября фактическое лечение получает 19 275 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 232 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 278 431 случай заражения коронавирусом (15%), при этом выздоровело 252 211 человек (90,5%), количество летальных исходов достигло 5713 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 855 238 тестов на коронавирус