Arminfo.info




 Пятница, 15 Октября 2021 10:18
Марианна Мкртчян

АО Арцаха: Обстановка после инцидента спокойная - у армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь

АО Арцаха: Обстановка после инцидента спокойная - у армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь

АрмИнфо. Оперативно-тактическая обстановка после инцидентов в приграничной зоне на данный момент спокойная. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха, расспространненой ночью 15 октября.

<У армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь>, - отметили в АО НКР, добавив, что командование Армии обороны вместе с властями Арцаха  работает  с российским миротворческим командованием с целью дальнейшей разрядки ситуации.

В свою очередь госминистр Арцаха Артак Бегларян призвал воздержаться от распространения дезинформации и соблазна стать источником <скандальной> информации.

<Кроме упомянутых шести раненых, других раненых и пострадавших нет. На тот момент на посту находились шесть военнослужащих, все они получили ранения,  еще трое находились за пределами поста, они не пострадали>, - написал Бегларян на своей странице в Facebook. 

<Как сообщила Армия обороны, вечером 14 октября вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по  боевому посту  Армии обороны, расположенном на восточной границе Республики Арцах, в результате чего шесть военнослужащих получили ранения.

Вместе с министром здравоохранения я посетил Степанакертский военный госпиталь и Республиканский медицинский центр. После определенных обследований  исследования врачи заверили, что состояние двоих раненых  оценивается как тяжелое, к счастью,  угрозы их жизням нет>, - отметил он.

В тоже время Бегларян констатировал, что по данным Армии обороны, на некоторых участках линии соприкосновения была зафиксирована стрельба, но никаких других последствий не было.  Сейчас ситуация стабилизировалась по всей линии соприкосновения.

<Политическое и военное руководство Арцаха предпринимает экстренные меры для стабилизации ситуации, принимая необходимые решения и взаимодействуя с соответствующими сторонами. Прошу наших соотечественников быть спокойными, не поддаваться ложной информации и сплетням. Соответствующие органы будут предоставлять оперативную и регулярную информацию о дальнейшем развитии ситуации>, - подытожил госминистр. 

Как ранее сообщало АрмИнфо,  со ссылкой на Армию обороны,  вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по боевому посту, дислоцированному на восточном направлении Республики Арцах. В результате обстрела шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения. 


Лента новостей
ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны АрцахаВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха
Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли проксиПрогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
В Гюмри начались работы по реконструкции <Парка дружбы>В Гюмри начались работы по реконструкции <Парка дружбы>
Пашинян назначил Васака Дарбиняна и Варужана Олкиняна членами Совета общественного вещателя АрменииПашинян назначил Васака Дарбиняна и Варужана Олкиняна членами Совета общественного вещателя Армении
Участок в сердце Парижа будет носить имя АрменииУчасток в сердце Парижа будет носить имя Армении
Сурен Амирян освобожден от должности зампредседателя Инспекционного органа здравоохранения и труда АрменииСурен Амирян освобожден от должности зампредседателя Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении
В Армении сохраняются высокие темпы роста распространения коронавирусаВ Армении сохраняются высокие темпы роста распространения коронавируса
Оппозиционер: Политика азербайджанских провокаций продолжится на фоне молчания властей АрменииОппозиционер: Политика азербайджанских провокаций продолжится на фоне молчания властей Армении
АО Арцаха: Обстановка после инцидента спокойная - у армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерьАО Арцаха: Обстановка после инцидента спокойная - у армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь
Транспортное сотрудничество должно быть свободным от политизации – президент ТуркменистанаТранспортное сотрудничество должно быть свободным от политизации – президент Туркменистана
Армянские военнослужащие ранены в результате нападения азербайджанских ВС в АрцахеАрмянские военнослужащие ранены в результате нападения азербайджанских ВС в Арцахе
Посол Pеспублики Aрмения в Tуркменистане вручил копии своих верительных грамотПосол Pеспублики Aрмения в Tуркменистане вручил копии своих верительных грамот
Армен Григорян выразил беспокойство проникновением в регион международных террористовАрмен Григорян выразил беспокойство проникновением в регион международных террористов
Армия обороны Арцаха опровергла информацию МО о перехвате беспилотникаАрмия обороны Арцаха опровергла информацию МО о перехвате беспилотника
Большинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется:  МИД РФБольшинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется:  МИД РФ
Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против АзербайджанаМеждународный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулированиеГлавы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбоеПосольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительствПутин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном КавказеМирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречуСМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
В Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с ЕреваномВ Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с Ереваном
ОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионеОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе
Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходитсяПрогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петлиПолитолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
"Место рождения" в паспорте по собственному желанию: Правительство Армении меняет действующий порядок
Анн Луйо: Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионеАнн Луйо: Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионе
В Ереване состоялась премьера фильма В Ереване состоялась премьера фильма "Карлен Нуриджанян" - в память создателю "Ваагна Драконоборца" и "Айка Наапета"
Москва призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном полеМосква призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле
Захарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и БакуЗахарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и Баку
СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороныСНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
В Минске проходит очередное заседание СМИД СНГВ Минске проходит очередное заседание СМИД СНГ
Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысячЧисло активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысяч
Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войнеГарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Глава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношенийГлава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношений
Алиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к АзербайджануАлиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к Азербайджану
Минобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиляМинобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиля
АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.
Спикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионеСпикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионе
Пашинян уволил генсека министерства юстиции РАПашинян уволил генсека министерства юстиции РА
Тегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: ГенпрокурорТегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: Генпрокурор
Алиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нетАлиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нет
Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки АраксГенеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс
Апелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражейАпелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражей
Эксперт: Коронавирус в Армении существенно Эксперт: Коронавирус в Армении существенно "омолодился"
Глава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного КавказаГлава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного Кавказа
Глава МИД: Индия сторонник мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕГлава МИД: Индия сторонник мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
Глава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничестваГлава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества
Патриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войнойПатриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной
За сутки в Армении подтвердилось свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Главы МИД Индии и Армении обсудили последние позитивные процессы вокруг порта ЧабахарГлавы МИД Индии и Армении обсудили последние позитивные процессы вокруг порта Чабахар
Глава МИД Индии почтил память жертв Геноцида армян в Османской империиГлава МИД Индии почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи
Мирзоян: Армения видит урегулирование карабахского конфликта только и только под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕМирзоян: Армения видит урегулирование карабахского конфликта только и только под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ
ЮКЖД объявила конкурс на павильоны по реализации национальной сувенирной продукцииЮКЖД объявила конкурс на павильоны по реализации национальной сувенирной продукции
Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 летВзгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
Прогноз: Новой войны не будет. Будут долгие переговоры по статусу КарабахаПрогноз: Новой войны не будет. Будут долгие переговоры по статусу Карабаха
Читать больше



Эксперты
Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли проксиПрогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходитсяПрогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петлиПолитолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
Аналитик: Визит главы МИД Индии в Армению - часть повестки по усилению Индии на Южном Кавказе.Аналитик: Визит главы МИД Индии в Армению - часть повестки по усилению Индии на Южном Кавказе.
Аналитик: Вне трех еще трех просто нетАналитик: Вне трех еще трех просто нет
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности