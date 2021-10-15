Пятница, 15 Октября 2021 10:18

АрмИнфо. Оперативно-тактическая обстановка после инцидентов в приграничной зоне на данный момент спокойная. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха, расспространненой ночью 15 октября.

<У армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь>, - отметили в АО НКР, добавив, что командование Армии обороны вместе с властями Арцаха работает с российским миротворческим командованием с целью дальнейшей разрядки ситуации.

В свою очередь госминистр Арцаха Артак Бегларян призвал воздержаться от распространения дезинформации и соблазна стать источником <скандальной> информации.

<Кроме упомянутых шести раненых, других раненых и пострадавших нет. На тот момент на посту находились шесть военнослужащих, все они получили ранения, еще трое находились за пределами поста, они не пострадали>, - написал Бегларян на своей странице в Facebook.

<Как сообщила Армия обороны, вечером 14 октября вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по боевому посту Армии обороны, расположенном на восточной границе Республики Арцах, в результате чего шесть военнослужащих получили ранения.

Вместе с министром здравоохранения я посетил Степанакертский военный госпиталь и Республиканский медицинский центр. После определенных обследований исследования врачи заверили, что состояние двоих раненых оценивается как тяжелое, к счастью, угрозы их жизням нет>, - отметил он.

В тоже время Бегларян констатировал, что по данным Армии обороны, на некоторых участках линии соприкосновения была зафиксирована стрельба, но никаких других последствий не было. Сейчас ситуация стабилизировалась по всей линии соприкосновения.

<Политическое и военное руководство Арцаха предпринимает экстренные меры для стабилизации ситуации, принимая необходимые решения и взаимодействуя с соответствующими сторонами. Прошу наших соотечественников быть спокойными, не поддаваться ложной информации и сплетням. Соответствующие органы будут предоставлять оперативную и регулярную информацию о дальнейшем развитии ситуации>, - подытожил госминистр.

Как ранее сообщало АрмИнфо, со ссылкой на Армию обороны, вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по боевому посту, дислоцированному на восточном направлении Республики Арцах. В результате обстрела шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения.