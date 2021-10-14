Четверг, 14 Октября 2021 21:21

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении категорически отверг планы создания новых коридоров в южных частях Кавказа после последнего военного конфликта с Азербайджанской Республикой.

В интервью иранскому агентству Tasnim Армен Григорян сказал, что последняя война в нагорно- карабахском регионе подготовила почву для присутствия террористов в регионе.

Выражая озабоченность по поводу складывающейся небезопасной ситуацией, вызванной присутствием террористов и вооруженных сил некоторых стран в регионе, он сказал: <Мы всегда предостерегали других от этих проблем. Но эти предупреждения не помогли предотвратить проникновение террористов и вооруженных людей в регион>.

Между тем, Григорян сказал, что вопрос о разблокировании дорог и экономических маршрутов региона был упомянут в ноябрьском заявлении, а также обсуждался на трехсторонней встрече лидеров Армении, России и Азербайджанской Республики, состоявшейся в России 11 января. <Хочу с уверенностью подчеркнуть, что ни в этих двух заявлениях, ни на всех иных встречах коридор не упоминается>, - заявил Григорян.

По его словам, Азербайджан, напротив, несколько раз заявлял, что создание коридора ставится под сомнение. <Я хочу прояснить, что Армения никогда не предлагала и не будет предлагать ничего по поводу коридора, и она никогда не вела и не будет вести переговоры о коридоре>, - подчеркнул Григорян.

Секретарь Совбеза Армении отметил, что подтвердил позицию Еревана по этому вопросу на встречах со своими коллегами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед выборами в Армении и во время предвыборной кампании в Капане дал понять, что о создании коридора речи не будет, добавил он.

<Вы знаете, что на последних выборах мы получили большинство голосов. Это свидетельствует о том, что наша позиция и политика были приняты и осознаны армянским обществом, и они (люди) поддерживают нашу позицию. Они тоже осознали, что о коридоре речи не идет, и этот вопрос понятен в нашем обществе>, - добавил Григорян.

Он также выразил готовность Армении открыть свои маршруты для перевозок между Азербайджанской Республикой и Турцией, но при этом подчеркнул, что эти маршруты будут полностью находится под суверенитетом Республики Армения.