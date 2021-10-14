Четверг, 14 Октября 2021 21:20

АрмИнфо.Россия приветствовала выраженный руководством Азербайджана и Армении обоюдный настрой на нормализацию отношений двух стран. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

14 октября в Минске по инициативе российской стороны состоялась встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. "С учетом приближающейся годовщины принятия Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта проведен обзор выполнения трехсторонних договоренностей. Констатировано, что большинство положений указанного Заявления успешно выполняется. Условлено активизировать работу по остающимся вопросам.

Российская сторона приветствовала выраженный руководством Азербайджана и Армении обоюдный настрой на нормализацию отношений двух стран. Подтвердила готовность всемерно содействовать этому процессу как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей МГ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельной встрече Лаврова с Мирзояном обсуждены актуальные вопросы российско-армянских отношений, в том числе в развитие состоявшейся в Москве 12 октября встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, а также внешнеполитической координации.

Состоялась также двусторонняя беседа Лаврова с Байрамовым, в ходе которой проведен предметный обмен мнениями по различным аспектам двусторонних связей, региональной и международной повестке дня.

Напомним, что в ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно- Карабахской республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение победным, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что был вынужден пойти на него, этого требовало положение на фронте. Президент России Владимир Путин указал, что согласованные положения создадут "необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе".