Четверг, 14 Октября 2021 21:19

АрмИнфо.Международный суд ООН в Гааге сегодня - 14 октября начал слушания в рамках иска о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданного Арменией к Азербайджану, Слушания 14-15 октября будут связаны с требованием Армении ввести против Азербайджана временные обеспечительные меры, а 18-19 октября - со схожим требованием Азербайджана, касающемся уже Армении.

Ранее сообщалось, что Республика Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Согласно сообщению, международной судебной инстанции, в заявлении армянская сторона утверждает, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армянcкий народ расовой дискриминации, и что в результате спонсируемой государством ненавистнической политики в отношении армян, последние подвергались массовым убийствам, пыткам и другим преступлениям. Кроме того, в заявлении говорится, что эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта, инициированного азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, которая в очередной раз грубо нарушила Конвенцию (CERD). Цель иска состоит в том, чтобы защитить права Армении и армян от дальнейших ущемлений, а также предотвратить обострение разногласий. Как следствие, Армения выступила с требованием к Международному суду ООН ввести временные меры в отношении Азербайджана, обозначив это как вопрос чрезвычайной срочности.

Реагируя на данную информацию, азербайджанский МИД в лице начальника управления пресс-службы Лейлы Абдуллаевой, сообщил журналистам, что, "в дополнение к иску, поданному Азербайджаном против Армении в Европейский суд по правам человека в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд для привлечения Армении к ответственности за систематическое нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)". Она отметила, что "после прекращения незаконной оккупации Арменией части азербайджанских территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев". "Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности",- заявила она, добавив, что "после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать ICERD, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования бывших оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий".

Сегодня постпред Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян, представляя иск Армении против Азербайджана, обвинил Баку в проведении этнической чистки и разжигании межнациональной розни. "Этим иском Армения стремится предотвратить и получить компенсацию за регулярное насилие и проявление ненависти в отношении армян. Петицией о принятии неотложных мер Армения пытается защитить права этнических армян от непоправимого ущерба", - сказал он, добавив, что иск и петиция о неотложных мерах основаны на Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую продолжает нарушать Азербайджан.

Он подчеркнул, что по сей день Баку продолжает считать пленных преступниками, утверждая, что они оказались на территории Азербайджана как диверсанты, уже после заключения соглашения о прекращении огня. Он указал на так называемый "парк военных трофеев" в Баку, в качестве воплощения идеологии ненависти к армянам, и то, что несмотря на заверения о готовности к миру, Азербайджан продолжает применять жестокости к военнопленным и гражданским лицам, а также осуществлять политику по уничтожению или фальсификации исторических и культурных памятников, которые находятся на подконтрольной Баку территории.