Четверг, 14 Октября 2021 16:42

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран- участниц СНГ, говоря о дальнейшем развитии структуры, подчеркнул важность приверженности принципам, отраженными в основных документах СНГ, в частности суверенитета, равноправия народов и права на самоопределение, нерушимость государственных границ, неприменение силы и урегулирование споров мирными средствами.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, об этом армянский министр заявил в контексте развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха.

Мирзоян подчеркнул важность выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных и других задержанных лиц и сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Глава МИД Армении при этом выразил убеждение, что всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ внесет большой вклад в установление долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Министры иностранных дел СНГ, на состоявшемся заседании, в контексте дальнейшего развития структуры обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подробно обсудили политическое, торгово-экономическое , культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ. Министры иностранных дел подвели итоги работы, проделанной за последние 30 лет, реализованных программ, перспектив развития СНГ и приоритетов его деятельности.

По итогам заседания СМИД было принято ряд заявлений, которые на следующий день будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ. В ходе заседания также была достигнута договоренность о проведении в 2022 году многоуровневых консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран-членов СНГ. Принято Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, решение о создании базовой организации государств-участников СНГ для изучения вопросов противодействия терроризму и другим проявлениям экстремизм и другие документы.