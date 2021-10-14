Четверг, 14 Октября 2021 16:39

АрмИнфо.Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СНГ, а также дальнейшему расширению и углублению двусторонних отношений со всеми странами-участницами СНГ. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел Государств СНГ в Минске.

Он заявил, что Азербайджан придает большое значение миротворческим усилиям, в том числе, деятельности Российско-турецкого мониторингового центра, передает Туран.

Вместе с тем, Байрамов заверил, что "конфликт ушел в прошлое и сейчас главная цель - восстановить освобожденные территории и обеспечить возвращение вынужденных переселенцев на родные земли".

"Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Баку призвал к началу процесса делимитации и демаркации границ с Арменией в соответствии с указанными принципами", - сказал Байрамов, умолчав о том, что ВС Азербайджана с мая текущего года незаконно вторглась и закрепилась на суверенных территориях Армении.

Министр особо отметил, что Азербайджан привержен выполнению обязательств, вытекающих из трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая договоренности об открытии всех коммуникаций в регионе. При этом Байрамов ничего не сказал о том, что 9 октября именно азербайджанский снайпер убил мирного жителя Нагорного Карабаха, и забыл о том, что именно власти АР продолжают незаконно удерживать сотни армянских военнопленных в нарушение озвученных им же договоренностей.