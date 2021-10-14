Четверг, 14 Октября 2021 16:38

АрмИнфо. Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договоренности способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха", - сказал Сидоров на брифинге, передает телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе доставили крупную партию гуманитарной помощи многодетным семьям в отдаленный район республики Лачин. Военнослужащие привезли продукты, обувь, одежду.

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