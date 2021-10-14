Четверг, 14 Октября 2021 16:36

АрмИнфо. Не думаю, что будет преувеличением охарактеризовать Ильхама Алиева как наиболее подвергаемую с юридической точки зрения опасности персону в нашем регионе. Его ждет Международный уголовный суд в Гааге. Подобное выразил АрмИнфо руководитель Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"В этом свете, именно Алиев сегодня является самым активным инициатором различных проектов. Именно он периодически озвучивает различные предложения, пытаясь различными шагами выйти на решения во многом им самим спровоцированных проблем. Тем самым он пытается сбросить с себя бремя ответственности за совершенные преступления и как-то выйти из ситуации с уже, открыто угрожающим ему, Ираном", - подчеркнул он.

Именно этим, на взгляд Гукасяна, во многом обусловлена наблюдаемая в регионе активность. А озвучиваемые предложения постепенно получают все больший спектр, вплоть до упоминаний годами пылившегося на полке плана Гобла. Таким образом, согласно политологу, сегодня в спасение Алиева от уголовной ответственности уже активно вовлечены, как минимум, три страны: Турция, Россия и Израиль.

С другой стороны Иран, по оценкам политолога, уже выдвинул Алиеву ультиматум с требованием отказа от предоставления территорий Азербайджана Израилю. Поскольку в Тегеране, судя по всему, убеждены в планах Иерусалима по подготовке атаки на Иран с территории Азербайджана. В целом, Гукасян склонен считать происходящее в регионе долгоиграющим процессом. В частности, на его взгляд, еще немало воды утечет прежде чем успокоится ситуация вокруг Ирана.

"Что же касается реакции властей Армении на все происходящее в регионе, то она весьма пассивна. Ереван, судя по всем имеющимся индикаторам, скорее предпочитает быть объектом, чем субъектом международных отношений и геополитики. Именно так, соответствующим образом, Армения и воспринимается всеми остальными, постоянно растущими в числе, геополитическими игроками на Южном Кавказе. С великим сожалением, приходится зафиксировать отсутствие у Армении даже видимого стремления защищать свои интересы, тем более, ставить цели и двигаться в направлении их достижения", - подытожил Гукасян.