Четверг, 14 Октября 2021 12:55

АрмИнфо. Российская сторона выступает за неукоснительное выполнение всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана как от 9 ноября 2020 года, так и 11 января текущего года. Об этом 14 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, на просьбу дать оценку итогам встречи президента РФ и премьер-министра Армении, особенно в контексте нагорно-карабахского урегулирования, она напомнила о принципиальной позиции российского внешнеполитического ведомства не давать оценки встречам на высшем уровне, напомнив, что этот прерогатива администрации президента России.

"Что касается ситуации в целом, то российская сторона выступает за неукоснительное выполнение всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана как от 9 ноября 2020 года, так и 11 января текущего года. И мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений между Баку и Еревана, в том числе решения имеющихся сложных двусторонних вопросов", - сказала Захарова.

На уточнение, как Москва планирует заставить Азербайджан выполнять трехсторонние заявления лидеров трех стран, на фоне убийства азербайджанским снайпером мирного жителя в Нагорном Карабахе, представитель МИД РФ, в частности сказала: "Да, действительно 9 октября в Мартакертском районе в результате обстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил житель села Матагис. Мы выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего"

При этом она отметила, что командованием российского миротворческого контингента проводится соответствующее разбирательство с привлечением представителей с обеих сторон. По словам Захаровой, для координации усилий по недопущения инцидентов в зоне своей ответственности, российские миротворцы поддерживают непрерывный взаимодействие с Генеральными штабами ВС Армении и Азербайджана.

"Данное трагическое происшествие подтверждает важность неукоснительного соблюдения всех положений заявлений лидеров трех стран. И мы призываем обе стороны как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле - обменяться военнопленными по формуле всех на всех и картами минных полей в полном объеме", - резюмировала официальный представитель МИД России.

Напомним, что мирный житель был убит в гранатовом саду в Нагорном Карабахе при осуществлении сельскохозяйственных работ. Рядом с трактористом в этот момент находился российским миротворец. Инцидент произошел в зоне ответственности российского миротворческого контингента.