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АрмИнфо. Службе национальной безопасности (СНБ) Армении безвозмездно будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 октября.
Согласно решение, принятому без обсуждения и доклада, за СНБ, в оборонительных целях, будет закреплен приграничный участок в общине Капан в 1,1 гектара (кадастровая стоимость приближенная к рыночной составляет 1049,237 тыс драмов). В течение месяца будет заключен договор о дарении и проведена госрегистрация перехода права собственности на недвижимость.
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|Глава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного Кавказа
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|Глава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества
|Патриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной
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