Arminfo.info




 Четверг, 14 Октября 2021 09:41
Марианна Мкртчян

Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне

Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне

АрмИнфо. Наша встреча проходит в период, когда регион Южного Кавказа вновь крайне напряжен.

Об этом заявил Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюру Пашазаде в хоте трехсторонней встречи, прошедшей в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 13 октября при посредничестве российского духовного лидера. Начиная с 1988 года это была 17-я по счету встреча в подобном формате в поддержку мирного урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Католикос Всех Армян констатировал, что с 2017 года долгое время не было возможности встретиться в формате духовных лидеров, где не только обсуждались обусловленные карабахским конфликтом проблемы в жизни наших народов, но и искались пути их преодоления, разрядки атмосферы и стабилизации ради установления мира и безопасности в регионе.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что 27 сентября прошлого года при открытой поддержке Турции и с привлечением международных террористических группировок Азербайджан развязал широкомасштабные боевые действия против народа Нагорного Карабаха, что создало катастрофическую ситуацию во всем регионе и имело трагические последствия для наших народов.

"В тяжелых боях, вследствие применения Азербайджаном запрещенных видов кассетного и фосфорного оружия тысячи военнослужащих, мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты, ранены и стали инвалидами, мирные жители подверглись пыткам, около 40 тысяч карабахцев были эвакуированы и остались без крова. В Карабахе целенаправленно подвергались бомбежке жилые дома, больницы, родильные дома, церкви, культурные центры и исторические памятники.

Кровавую, ведущую к катастрофе агрессию Азербайджана удалось остановить лишь благодаря личным последовательным усилиям Президента Российской Федерации, многоуважаемого г-на Владимира Владимировича Путина, которому вновь выражаем признательность от имени Армянской Церкви и нашего народа, а также за проявленное особое внимание в деле сохранения армянского духовного наследия на территориях, ныне подконтрольных Азербайджану. Ваше Святейшество, желали бы выразить нашу глубокую благодарность за Ваше искреннее заступничество и за миролюбивые усилия, которые Вы приложили в период 44-дневных военных действий, а также в контексте преодоления их трагических последствий. Чрезвычайно важен Ваш вклад в обеспечение жизнедеятельности армянского исторического монастыря IV века Дадиванк, находящегося на сегодняшний день на территории, перешедшей под контроль Азербайджана", - подчеркнул Католикос.

В этом ключе он добавил, что заявление от 9 ноября 2020 года, принятое лидерами России, Армении и Азербайджана, размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления безопасной жизни народа Карабаха и устойчивого осуществления миссии Карабахской епархии.

"Мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы с точки зрения установления стабильности и мира, гарантирования безопасной и безмятежной жизни в регионе. Однако, вопреки готовности армянской стороны окончательно решить вопросы, вопреки всем прилагаемым миротворческим усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ситуация в регионе продолжает оставаться тревожной и напряженной, особенно из-за унижающей достоинство и неприемлемой воинственной риторики, а также неконструктивной и ультимативной политики властей Азербайджана.

Следовательно, как может карабахский конфликт урегулироваться,

- пока Азербайджан в деле разрешения карабахского конфликта продолжает руководствоваться принципом применения силы и экспансионистскими устремлениями;

- пока еще не уточнен статус Нагорного Карабаха и не гарантирована реализация права народа Карабаха на независимую жизнь. Государственная антиармянская пропаганда, насилие и убийства мирных жителей, так называемый Парк военных трофеев в Баку являются свидетельством того, что народ Нагорного Карабаха никогда не сможет безопасно жить и существовать в составе Азербайджана;

- пока еще не освобождены все военнопленные, независимо от приписываемого им Азербайджаном статуса, истинное число которых не разглашается. По нашим сведениям, находящиеся в неволе армянские пленные регулярно подвергаются унижениям и пыткам, а в некоторых случаях также предаются мучительной смерти;

- пока не станет известна судьба многих, ставших жертвами насильственных исчезновений;

- пока Азербайджан не прекратит своих посягательств на государственную границу Республики Армения и не отступит от оккупированных территорий", - вопрошал Гареги Второй.

По словам католикоса, армянский народ во все времена ценил мир и стремился к мирному сосуществованию с соседними народами, всегда уважал религиозную свободу и культурную самобытность других. Миролюбивые стремления нашего народа зиждутся на том убеждении, что в войнах нет победивших, все терпят поражение, ибо не может быть победы там, где преобладает человеческая трагедия. Священное Писание, сокровенность которого не оспаривается и последователями ислама, человечество вдохновляет видением? <на земле мир, в человеках благоволение".

Священная книга ислама - Коран также передает людям наставление о толерантности в различиях, мирном сосуществовании и созидании добра, отмечая: "Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах".

Именно в этом духе, во взаимосвязанной реальности 21-го века, должны решаться все проблемы между нациями. То есть, исключительно мирными средствами:  справедливостью, уважением законности и права. Война не есть способ решения проблем, и эта война фактически не привела к разрешению проблем, а породила новые трагедии и вызвала новые проблемы. Невозможно созидать военным путем, под прицелом оружия, невозможно достигнуть солидарности и сотрудничества, манипулируя фактором военнопленных. Невозможно сея ненависть к армянам и угрожая на государственном уровне, обеспечить открытие транспортных коммуникаций.

Вопреки нынешней тяжелой ситуации, мы продолжаем надеяться, что сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы с помощью дружественных нам миролюбивых стран, встревоженного международного сообщества и ряда организаций. Мы также надеемся, что в этом сложном положении власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести регион к новой, более широкомасштабной войне.

Наши молитвы и усилия как духовных лидеров сегодня должны преследовать цель создания атмосферы солидарности и взаимопонимания, чтобы ослабить напряженность, дабы Всевышний благословил нашу жизнь Своим миром, милостью и обильной благодатью.

Досточтимый шейх-уль-ислам, верим, что наша встреча обеспечит результаты через Ваше посредничество перед властями Азербайджана, в частности, в деле решения гуманитарных вопросов, насущных духовных и религиозных проблем, а также утверждения мира в жизни наших народов.

Мы молимся за мир во всем мире, за восстановление в нашем регионе безопасной, безмятежной и благоденной жизни и прогресса. Да благословит Господь все пути мира и мудростью Своей направляет наши народы". - подытожил Гарегин Второй. 


Лента новостей
Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулированиеГлавы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбоеПосольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительствПутин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном КавказеМирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречуСМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
В Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с ЕреваномВ Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с Ереваном
ОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионеОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе
Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходитсяПрогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петлиПолитолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
"Место рождения" в паспорте по собственному желанию: Правительство Армении меняет действующий порядок
Анн Луйо: Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионеАнн Луйо: Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионе
В Ереване состоялась премьера фильма В Ереване состоялась премьера фильма "Карлен Нуриджанян" - в память создателю "Ваагна Драконоборца" и "Айка Наапета"
Москва призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном полеМосква призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле
Захарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и БакуЗахарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и Баку
СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороныСНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
В Минске проходит очередное заседание СМИД СНГВ Минске проходит очередное заседание СМИД СНГ
Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысячЧисло активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысяч
Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войнеГарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Глава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношенийГлава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношений
Алиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к АзербайджануАлиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к Азербайджану
Минобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиляМинобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиля
АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.
Спикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионеСпикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионе
Пашинян уволил генсека министерства юстиции РАПашинян уволил генсека министерства юстиции РА
Тегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: ГенпрокурорТегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: Генпрокурор
Алиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нетАлиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нет
Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки АраксГенеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс
Апелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражейАпелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражей
Эксперт: Коронавирус в Армении существенно Эксперт: Коронавирус в Армении существенно "омолодился"
Глава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного КавказаГлава МИД Армении: Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного Кавказа
Глава МИД: Индия сторонник мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕГлава МИД: Индия сторонник мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
Глава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничестваГлава МИД Индии: Удаленность и недостаток морских и сухопутных путей является препятствием для торгово-экономического сотрудничества
Патриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войнойПатриарх всея Руси: Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной
За сутки в Армении подтвердилось свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Главы МИД Индии и Армении обсудили последние позитивные процессы вокруг порта ЧабахарГлавы МИД Индии и Армении обсудили последние позитивные процессы вокруг порта Чабахар
Глава МИД Индии почтил память жертв Геноцида армян в Османской империиГлава МИД Индии почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи
Мирзоян: Армения видит урегулирование карабахского конфликта только и только под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕМирзоян: Армения видит урегулирование карабахского конфликта только и только под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ
ЮКЖД объявила конкурс на павильоны по реализации национальной сувенирной продукцииЮКЖД объявила конкурс на павильоны по реализации национальной сувенирной продукции
Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 летВзгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
Прогноз: Новой войны не будет. Будут долгие переговоры по статусу КарабахаПрогноз: Новой войны не будет. Будут долгие переговоры по статусу Карабаха
Пашинян назвал встречу с Путиным продуктивнойПашинян назвал встречу с Путиным продуктивной
Абдоллахиян Байрамову: Иран и Азербайджан должны предотвратить недопонимание в отношенияхАбдоллахиян Байрамову: Иран и Азербайджан должны предотвратить недопонимание в отношениях
Патриарх всея Руси: Политические интересы мешают сторонам карабахского конфликта договоритьсяПатриарх всея Руси: Политические интересы мешают сторонам карабахского конфликта договориться
Французский дипломат: Франция вместе с Россией и США работает над заключением долгосрочного соглашения по Нагорному КарабахуФранцузский дипломат: Франция вместе с Россией и США работает над заключением долгосрочного соглашения по Нагорному Карабаху
У Ирана есть документы о переправке террористов в АзербайджанУ Ирана есть документы о переправке террористов в Азербайджан
По версии Global Finance Америабанк признан По версии Global Finance Америабанк признан "Самым надежным банком года" в Армении
Пашинян: Россия играет ключевую роль в решении нагорно-карабахского конфликтаПашинян: Россия играет ключевую роль в решении нагорно-карабахского конфликта
Министр иностранных дел Индии прибыл в АрмениюМинистр иностранных дел Индии прибыл в Армению
Спикер Парламента Армении и глава МККК обсудили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане и пропавшими без вестиСпикер Парламента Армении и глава МККК обсудили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане и пропавшими без вести
В Москве стартовала встреча Пашиняна и ПутинаВ Москве стартовала встреча Пашиняна и Путина
Туркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в AзииТуркменистан принял участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Aзии
Министры иностранных дел Туркменистана и Индии рассмотрели приоритеты развития сотрудничестваМинистры иностранных дел Туркменистана и Индии рассмотрели приоритеты развития сотрудничества
Глава МОНКС и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничестваГлава МОНКС и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества
Чтобы другим неповадно было: Иранский суд вынес жесткий вердикт в отношении участников акции в поддержку Азербайджана в ходе прошлогодней войны в АрцахеЧтобы другим неповадно было: Иранский суд вынес жесткий вердикт в отношении участников акции в поддержку Азербайджана в ходе прошлогодней войны в Арцахе
Виктор Биягов избран Председателем Постоянного совета ОДКБВиктор Биягов избран Председателем Постоянного совета ОДКБ
.ЗАО .ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходитсяПрогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петлиПолитолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
Аналитик: Визит главы МИД Индии в Армению - часть повестки по усилению Индии на Южном Кавказе.Аналитик: Визит главы МИД Индии в Армению - часть повестки по усилению Индии на Южном Кавказе.
Аналитик: Вне трех еще трех просто нетАналитик: Вне трех еще трех просто нет
Прогноз: Прогноз: "3+3" никак не помешает Москве при первой же возможности сильно потеснить Анкару.
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности