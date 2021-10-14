Четверг, 14 Октября 2021 09:41

АрмИнфо. Наша встреча проходит в период, когда регион Южного Кавказа вновь крайне напряжен.

Об этом заявил Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюру Пашазаде в хоте трехсторонней встречи, прошедшей в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 13 октября при посредничестве российского духовного лидера. Начиная с 1988 года это была 17-я по счету встреча в подобном формате в поддержку мирного урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Католикос Всех Армян констатировал, что с 2017 года долгое время не было возможности встретиться в формате духовных лидеров, где не только обсуждались обусловленные карабахским конфликтом проблемы в жизни наших народов, но и искались пути их преодоления, разрядки атмосферы и стабилизации ради установления мира и безопасности в регионе.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что 27 сентября прошлого года при открытой поддержке Турции и с привлечением международных террористических группировок Азербайджан развязал широкомасштабные боевые действия против народа Нагорного Карабаха, что создало катастрофическую ситуацию во всем регионе и имело трагические последствия для наших народов.

"В тяжелых боях, вследствие применения Азербайджаном запрещенных видов кассетного и фосфорного оружия тысячи военнослужащих, мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты, ранены и стали инвалидами, мирные жители подверглись пыткам, около 40 тысяч карабахцев были эвакуированы и остались без крова. В Карабахе целенаправленно подвергались бомбежке жилые дома, больницы, родильные дома, церкви, культурные центры и исторические памятники.

Кровавую, ведущую к катастрофе агрессию Азербайджана удалось остановить лишь благодаря личным последовательным усилиям Президента Российской Федерации, многоуважаемого г-на Владимира Владимировича Путина, которому вновь выражаем признательность от имени Армянской Церкви и нашего народа, а также за проявленное особое внимание в деле сохранения армянского духовного наследия на территориях, ныне подконтрольных Азербайджану. Ваше Святейшество, желали бы выразить нашу глубокую благодарность за Ваше искреннее заступничество и за миролюбивые усилия, которые Вы приложили в период 44-дневных военных действий, а также в контексте преодоления их трагических последствий. Чрезвычайно важен Ваш вклад в обеспечение жизнедеятельности армянского исторического монастыря IV века Дадиванк, находящегося на сегодняшний день на территории, перешедшей под контроль Азербайджана", - подчеркнул Католикос.

В этом ключе он добавил, что заявление от 9 ноября 2020 года, принятое лидерами России, Армении и Азербайджана, размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления безопасной жизни народа Карабаха и устойчивого осуществления миссии Карабахской епархии.

"Мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы с точки зрения установления стабильности и мира, гарантирования безопасной и безмятежной жизни в регионе. Однако, вопреки готовности армянской стороны окончательно решить вопросы, вопреки всем прилагаемым миротворческим усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ситуация в регионе продолжает оставаться тревожной и напряженной, особенно из-за унижающей достоинство и неприемлемой воинственной риторики, а также неконструктивной и ультимативной политики властей Азербайджана.

Следовательно, как может карабахский конфликт урегулироваться,

- пока Азербайджан в деле разрешения карабахского конфликта продолжает руководствоваться принципом применения силы и экспансионистскими устремлениями;

- пока еще не уточнен статус Нагорного Карабаха и не гарантирована реализация права народа Карабаха на независимую жизнь. Государственная антиармянская пропаганда, насилие и убийства мирных жителей, так называемый Парк военных трофеев в Баку являются свидетельством того, что народ Нагорного Карабаха никогда не сможет безопасно жить и существовать в составе Азербайджана;

- пока еще не освобождены все военнопленные, независимо от приписываемого им Азербайджаном статуса, истинное число которых не разглашается. По нашим сведениям, находящиеся в неволе армянские пленные регулярно подвергаются унижениям и пыткам, а в некоторых случаях также предаются мучительной смерти;

- пока не станет известна судьба многих, ставших жертвами насильственных исчезновений;

- пока Азербайджан не прекратит своих посягательств на государственную границу Республики Армения и не отступит от оккупированных территорий", - вопрошал Гареги Второй.

По словам католикоса, армянский народ во все времена ценил мир и стремился к мирному сосуществованию с соседними народами, всегда уважал религиозную свободу и культурную самобытность других. Миролюбивые стремления нашего народа зиждутся на том убеждении, что в войнах нет победивших, все терпят поражение, ибо не может быть победы там, где преобладает человеческая трагедия. Священное Писание, сокровенность которого не оспаривается и последователями ислама, человечество вдохновляет видением? <на земле мир, в человеках благоволение".

Священная книга ислама - Коран также передает людям наставление о толерантности в различиях, мирном сосуществовании и созидании добра, отмечая: "Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах".

Именно в этом духе, во взаимосвязанной реальности 21-го века, должны решаться все проблемы между нациями. То есть, исключительно мирными средствами: справедливостью, уважением законности и права. Война не есть способ решения проблем, и эта война фактически не привела к разрешению проблем, а породила новые трагедии и вызвала новые проблемы. Невозможно созидать военным путем, под прицелом оружия, невозможно достигнуть солидарности и сотрудничества, манипулируя фактором военнопленных. Невозможно сея ненависть к армянам и угрожая на государственном уровне, обеспечить открытие транспортных коммуникаций.

Вопреки нынешней тяжелой ситуации, мы продолжаем надеяться, что сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы с помощью дружественных нам миролюбивых стран, встревоженного международного сообщества и ряда организаций. Мы также надеемся, что в этом сложном положении власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести регион к новой, более широкомасштабной войне.

Наши молитвы и усилия как духовных лидеров сегодня должны преследовать цель создания атмосферы солидарности и взаимопонимания, чтобы ослабить напряженность, дабы Всевышний благословил нашу жизнь Своим миром, милостью и обильной благодатью.

Досточтимый шейх-уль-ислам, верим, что наша встреча обеспечит результаты через Ваше посредничество перед властями Азербайджана, в частности, в деле решения гуманитарных вопросов, насущных духовных и религиозных проблем, а также утверждения мира в жизни наших народов.

Мы молимся за мир во всем мире, за восстановление в нашем регионе безопасной, безмятежной и благоденной жизни и прогресса. Да благословит Господь все пути мира и мудростью Своей направляет наши народы". - подытожил Гарегин Второй.