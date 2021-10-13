Среда, 13 Октября 2021 16:46

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 октября принял генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммада Джафара Монтазери, находящегося с рабочим визитом в Армении.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, приветствуя господина Монтазери в Республике Армения, Пашинян отметил, что правительство Армении придает особую важность отношениям и партнерству с Ираном, в том числе и в сфере правоохранительной деятельности.

"Приятно отметить, что между нашими Генеральными прокуратурами налажено достаточно эффективное сотрудничество. Конечно, Армения готова к развитию и углублению сотрудничества и в сфере правосудия. Ваш визит - хорошая возможность в этом направлении. В ходе встреч с президентом Ирана мы договорились, что все наши ведомства должны наладить тесное сотрудничество", - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь Мохаммад Джафар Монтазери отметил, что его визит в дружественную Армению является ответом на визит генерального прокурора РА в Иран. "Из-за пандемии этот визит немного запоздал. За 2-3 дня до моего визита в Армению я встретился с президентом Исламской Республики Иран господином Эбрахимом Раиси. Он попросил передать Вам его теплые приветствия, хвалил Вас и подчеркнул, что встреча с Вами была очень хорошей и продуктивной".

Генеральный прокурор Исламской Республики Иран добавил, что его страна придает особую важность развитию и расширению сотрудничества с Арменией во всех сферах. Он подчеркнул, что многовековые добрососедские и дружеские отношения между двумя странами являются хорошей основой для совместного противодействия вызовам в регионе, поиска необходимых решений, реализации огромного потенциала. "Мы заинтересованы в развитии отношений с Арменией во благо наших стран",

- сказал Мохаммад Джафар Монтазери.

Генпрокурор ИРИ подчеркнул, что Иран в отношениях с соседями руководствуется политикой добрососедства, в то же время они никогда не допустят размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы.

Премьер-министр Пашинян добавил, что он очень впечатлен встречей с президентом Раиси, отметив, что сказанное им то, что новые правительства Армении и Ирана начали работать одновременно, воспринимается как сигнал, открывающий новую страницу в отношениях между двумя странами.

В плане противостояния вызовам глава правительства отметил важность придания нового импульса сотрудничеству между Арменией и Ираном в экономической сфере, в частности, продления соглашения "газ в обмен на электроэнергию", завершения строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи, реализации программы Мегринской ГЭС, полноценной реализации потенциала Мегринской свободной экономической зоны.

Собеседники коснулись и развитий, происходящих в регионе.