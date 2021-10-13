Среда, 13 Октября 2021 15:57

АрмИнфо.Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс, права народов в зоне орошения реки и продолжение усилий, направленных на решение проблемы загрязнения реки на армянской территории.

Прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, находящийся с трехдневным визитом в Армении, во вторник встретился и провёл переговоры со своим армянским коллегой Артуром Давтяном в Ереване.

Давтян приветствовал Монтазери в связи с тем, что иранский представитель совершил поездку в условиях пандемии COVID-19. Он охарактеризовал Иран как надежного соседа Армении, назвав визит генерального прокурора Ирана в Ереван признаком дружественных отношений двух стран.

Монтазери, в свою очередь, высоко оценил теплый прием своего армянского коллеги и отметил, что визиты должностных лиц судебных органов двух стран предоставили соответствующую возможность для углубления и расширения двусторонних связей.

Генеральный прокурор Ирана высоко оценил роль граждан Армении в общественной, политической и культурной жизни Ирана, заявив, что взаимное доверие между двумя странами служит прочным фундаментом для дальнейшего расширения двусторонних связей.

Стороны на этой встрече изучили программы судебного сотрудничества между двумя странами, взаимодействие в судебных соглашениях, судебную помощь, борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграцией, передает ИРНА.

Меж тем, сегодня Генпрокуратура РА представила выдержки из выступлений генеральных прокуроров Армении и Ирана.

Так, Давтян, указал на повышение эффективности и качества выполнения

следственных требований, защиты иранских граждан. "Особенно

значительный прогресс зафиксирован по вопросу передачи осужденных.

Наша встреча сегодня была, по сути, нацелена на то, чтобы

зафиксировать достижения наших предыдущих встреч, и конечно, очертить пути для решения новых вызовов, которые у нас есть. В регионе возникли новые вызовы - особенно в результате боевых действий, развязанных турецко-азербайджанским тандемом при вовлечении наемников-террористов 27 сентября прошлого года - и они касаются, в том числе прав человека и безопасность границ, которые необходимо быстро решать, особенно в рамках юридических процессов", - сказал генеральный прокурор Армении.

В свою очередь Генеральный прокурор Исламской Республики Иран напомнил о том, что между Ираном и Арменией всегда поддерживались очень хорошие дипломатические и политические отношения. "Однако, недавние события в регионе заставляют нас еще больше развивать эти контакты. Сотрудничество между Ираном и Арменией должно быть на высшем уровне, и для этого есть все предпосылки. Как заявили иранские официальные лица, необходимо предпринять серьезные шаги для развития отношений между нашими странами", - сказал он. Вместе с тем Мохаммад Джафар Монтазери коснулся террористической угрозы и констатировал, что Армения и Иран подчеркнули нетерпимость к террористам, замеченным на границах двух стран. "Мы поддерживаем добрососедские отношения с соседними странами и надеемся, что они поймут эту позицию Ирана до того, как проблема обострится. Террористы должны исчезнуть как можно скорее. Мы можем предпринять решительные шаги, но я надеюсь, что соседние страны сами начнут решать вопрос", - подытожил он.